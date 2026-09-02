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Μεσογειακοί Αγώνες: Ιστορικό χάλκινο για την Εθνική Γυναικών στο χάντμπολ

Η Εθνική Γυναικών ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο την παρουσία της στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντο, επικρατώντας 29-25 της Αλγερίας στον μικρό τελικό και κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο.

Μεσογειακοί Αγώνες: Ιστορικό χάλκινο για την Εθνική Γυναικών στο χάντμπολ
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Πρόκειται για μια ιστορική επιτυχία για το ελληνικό γυναικείο χάντμπολ, καθώς αυτή είναι η πρώτη φορά που η Εθνική Γυναικών κατακτά μετάλλιο σε μεγάλη διεθνή διοργάνωση.

Στο Fasano Sport Hall, η ελληνική ομάδα χρειάστηκε χρόνο για να βρει τα πατήματά της. Η Αλγερία ξεκίνησε καλύτερα και προηγήθηκε με 3-0 και 7-5, όμως η «γαλανόλευκη» αντέδρασε και σταδιακά ισορρόπησε την αναμέτρηση. Με τις Τροχίδου και Ανδρίτσου να δίνουν σημαντικές λύσεις στην επίθεση, η Ελλάδα έφερε το ματς στα ίσα και οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 13-13.

Το σκηνικό παρέμεινε ίδιο στα πρώτα λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου, με την Αλγερία να παίρνει ξανά προβάδισμα με 14-13. Η Εθνική, όμως, ανέβασε στροφές και άρχισε να ελέγχει τον ρυθμό. Η Τροχίδου έδωσε για πρώτη φορά προβάδισμα στην Ελλάδα με 16-15, ενώ τα τέρματα των Σαμολαδά και Κερλίδη έφεραν τη διαφορά στο +3 (19-16).

Οι διεθνείς διατήρησαν το προβάδισμά τους, παρά την προσπάθεια των Αλγερινών να επιστρέψουν στο παιχνίδι. Η Ανδρίτσου έκανε το 23-20, η Τροχίδου ανέβασε τη διαφορά στο 25-22 και η Ελλάδα μπήκε στα τελευταία λεπτά έχοντας τον έλεγχο της αναμέτρησης.

Η Αλγερία μείωσε σε 26-25 και έβαλε ξανά πίεση στην ελληνική ομάδα, όμως εκεί οι διεθνείς έδειξαν χαρακτήρα. Η Μανιά και η Ανδρίτσου πέτυχαν τρία διαδοχικά γκολ, διαμορφώνοντας το τελικό 29-25 και χαρίζοντας στην Ελλάδα το πρώτο ιστορικό μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση στο γυναικείο χάντμπολ.

Η Εθνική επικράτησε με επιμέρους σκορ 16-12 στο δεύτερο ημίχρονο και έκλεισε ιδανικά την παρουσία της στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντο, επιστρέφοντας στην Ελλάδα με το χάλκινο μετάλλιο στις αποσκευές της.

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