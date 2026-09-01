Αντίπαλοι Παναθηναϊκού: «Κλείνει» τον Βίκτορ Νέλσον η Νόρτζελαντ

Η Νόρτζελαντ ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει μία σημαντική μεταγραφική κίνηση, ενισχύοντας την αμυντική της γραμμή με έναν ποδοσφαιριστή που διαθέτει σημαντική εμπειρία από το κορυφαίο επίπεδο.

Όπως αναφέρει το Tipsbladet, η ομάδα της Δανίας έχει συμφωνήσει για την απόκτηση του Βίκτορ Νέλσον από τη Γαλατασαράι. Ο 27χρονος κεντρικός αμυντικός επιθυμούσε να επιστρέψει στην πατρίδα του για οικογενειακούς λόγους και φέρεται να προτίμησε τη Νόρτζελαντ, στην οποία έκανε τα πρώτα σημαντικά βήματα της καριέρας του.

Ο Νέλσον είχε ξεκινήσει την επαγγελματική του πορεία στη Νόρτζελαντ, προτού μετακινηθεί στην Κοπεγχάγη το 2021 έναντι περίπου 3,6 εκατομμυρίων ευρώ. Ακολούθησε η μεταγραφή του στη Ρόμα, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στη Γαλατασαράι. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο παραχωρήθηκε ως δανεικός στην Ελλάς Βερόνα.