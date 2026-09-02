Σάκκαρη: Μεγάλη ανατροπή και πρόκριση στον δεύτερο γύρο του US Open

Αν και βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, η Μαρία Σάκκαρη αντέδρασε και με ανατροπή απέναντι στη Ρόμπιν Μοντγκόμερι πήρε το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο του US Open.

Σάκκαρη: Μεγάλη ανατροπή και πρόκριση στον δεύτερο γύρο του US Open
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Η Σάκκαρη, Νο35 στην παγκόσμια κατάταξη, χρειάστηκε 2 ώρες και 14 λεπτά για να κάμψει την αντίσταση της 21χρονης Αμερικανίδας (Νο187), παίρνοντας τη νίκη με 2-6, 7-5, 6-2 και εξασφαλίζοντας την παρουσία της στον δεύτερο γύρο του τελευταίου Grand Slam της χρονιάς.

Η Μοντγκόμερι μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και κατέκτησε το πρώτο σετ με 6-2 σε 41 λεπτά. Μάλιστα, η Αμερικανίδα συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στο δεύτερο σετ, φτάνοντας να προηγείται με 4-0 και φέρνοντας τη Σάκκαρη σε εξαιρετικά δύσκολη θέση.

Η Ελληνίδα, ωστόσο, δεν τα παράτησε. Αντέδρασε άμεσα και πήρε πέντε συνεχόμενα games, μετατρέποντας το 0-4 σε 5-4. Η Μοντγκόμερι κατάφερε να ισοφαρίσει σε 5-5, όμως η Σάκκαρη ανέκτησε το προβάδισμα και με νέο break έκλεισε το σετ στο 7-5, ισοφαρίζοντας την αναμέτρηση.

Με την ψυχολογία πλέον ξεκάθαρα υπέρ της, η Σάκκαρη είχε τον έλεγχο στο τρίτο σετ. Η 30χρονη τενίστρια δεν άφησε περιθώρια στην αντίπαλό της και έφτασε στο 6-2, ολοκληρώνοντας μια σπουδαία ανατροπή και παίρνοντας το εισιτήριο για τον επόμενο γύρο.

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Σάκκαρη: Μεγάλη ανατροπή και πρόκριση στον δεύτερο γύρο του US Open

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