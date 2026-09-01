Μεσογειακοί Αγώνες: «Ασημένιος» ο Μέρλος στο ύψος

Ο Αντώνης Μέρλος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο ύψος στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντο, ενώ η Ραφαέλα Σπανουδάκη ξεχώρισε στα 200 μέτρα με κορυφαία επίδοση στα προκριματικά.

Μεσογειακοί Αγώνες: «Ασημένιος» ο Μέρλος στο ύψος
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Ο Αντώνης Μέρλος ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου στο αγώνισμα του ύψους, πραγματοποιώντας πολύ καλή εμφάνιση. Ο Έλληνας πρωταθλητής ξεπέρασε με την πρώτη προσπάθεια τα 2,19 μ., έχοντας ξεκινήσει τον αγώνα από τα 2,15 μ. Δεν κατάφερε, ωστόσο, να περάσει τα 2,25 μ. και τα 2,29 μ., με αποτέλεσμα να κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο πίσω από τον σπουδαίο Ιταλό Τζιανμάρκο Ταμπέρι.

Εξαιρετική παρουσία είχε και η Ραφαέλα Σπανουδάκη στα 200 μέτρα. Η Ελληνίδα σπρίντερ τερμάτισε σε 23.09 στον προκριματικό, επίδοση που ήταν η καλύτερη όλων, ενώ παράλληλα βελτίωσε το φετινό της ρεκόρ. Ο χρόνος αυτός αποτελεί, μάλιστα, την τρίτη καλύτερη επίδοση της καριέρας της.

Στον τελικό των 400 μέτρων με εμπόδια προκρίθηκε η Δήμητρα Γναφάκη. Η Ελληνίδα αθλήτρια τερμάτισε τέταρτη στη σειρά της με 58.68 και εξασφάλισε την πρόκριση έχοντας την έβδομη καλύτερη επίδοση των προκριματικών.

Στη σφαιροβολία ανδρών, ο Κωνσταντίνος Γεννίκης κατέλαβε την όγδοη θέση. Ο Έλληνας αθλητής είχε τρεις έγκυρες προσπάθειες, με καλύτερη βολή στα 18,89 μέτρα.

Αντίθετα, άτυχος στάθηκε ο Δημήτρης Λεβαντίνος στα 400 μέτρα με εμπόδια, καθώς δεν ολοκλήρωσε την προσπάθειά του και εγκατέλειψε τον αγώνα λόγω τραυματισμού.

Στα 200 μέτρα ανδρών, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος τερμάτισε στην 11η θέση με χρόνο 21.18, ενώ ο Βασίλης Μυριανθόπουλος ήταν 12ος με 21.29.

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