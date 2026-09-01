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Μαυροπάνος: Πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη Γουέστ Χαμ στην Championship (Video)

Ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος άνοιξε λογαριασμό με τη φανέλα της Γουέστ Χαμ, πετυχαίνοντας το πρώτο του γκολ στην Championship και συμβάλλοντας στη νίκη των «σφυριών» απέναντι στη Γουλβς.

Μαυροπάνος: Πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη Γουέστ Χαμ στην Championship (Video)
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Παρά το ενδιαφέρον που είχε προκύψει για την επιστροφή του στη Γερμανία, με την Μπορούσια Ντόρτμουντ και τη Στουτγκάρδη να εξετάζουν την περίπτωσή του, ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος παρέμεινε στη Γουέστ Χαμ μετά τον υποβιβασμό της από την Premier League.

Ο 28χρονος διεθνής κεντρικός αμυντικός αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στελέχη της προσπάθειας των «σφυριών» για άμεση επιστροφή στα μεγάλα σαλόνια και φρόντισε να το αποδείξει και μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Μαυροπάνος βρήκε δίχτυα στην εντός έδρας αναμέτρηση με τη Γουλβς για την τέταρτη αγωνιστική της Championship. Σε φάση διαρκείας μέσα στην περιοχή των φιλοξενούμενων, εκμεταλλεύτηκε την αναστάτωση στην άμυνα και με δυνατό τελείωμα από το ύψος της περιοχής έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Με το γκολ του, ο Έλληνας στόπερ διαμόρφωσε το 4-1 για τη Γουέστ Χαμ, πανηγυρίζοντας το πρώτο του τέρμα με τη φανέλα της ομάδας στη δεύτερη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου.

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