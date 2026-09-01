Ντόρτμουντ: Άνετη πρόκριση με «πεντάρα» στο Κύπελλο Γερμανίας - Πήρε χρόνο συμμετοχής ο Καρέτσας

Η Ντόρτμουντ αντιμετώπισε με τη δέουσα σοβαρότητα την ομάδα της πέμπτης κατηγορίας και από τα πρώτα λεπτά επέβαλαν τον ρυθμό τους. Η πίεση των Βεστφαλών απέφερε καρπούς στο 33ο λεπτό, όταν ο Ρέντε άνοιξε το σκορ.

Μόλις τρία λεπτά αργότερα, ο Σβένσον διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του, αξιοποιώντας την ασίστ του Ρίερσον. Στο 41' ο Ινάσιο ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 0-3, ενώ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ο ίδιος παίκτης πέτυχε και δεύτερο προσωπικό τέρμα, διαμορφώνοντας το 0-4.

Η Ντόρτμουντ δεν κατέβασε ταχύτητα στην επανάληψη και στο 59ο λεπτό ο Φάμπιο Σίλβα έβαλε το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ, διαμορφώνοντας το 0-5 που έμελλε να είναι και το τελικό αποτέλεσμα.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 77ο λεπτό και προσπάθησε να βρει δίχτυα. Ο Έλληνας άσος είχε τρεις τελικές προσπάθειες μέσα σε λίγα λεπτά (78', 82', 86'), όμως ο αντίπαλος τερματοφύλακας κατάφερε να του στερήσει το γκολ.