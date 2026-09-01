ΠΑΟΚ: Στην αποστολή για τον ΟΦΗ ο Ούγκρεσιτς - Επιστρέφει ο Μαντί Καμαρά
Ο Αλέσιο Λίσι ανακοίνωσε την αποστολή του ΠΑΟΚ για την πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον ΟΦΗ, με τον Όγκνιεν Ούγκρεσιτς να συμπεριλαμβάνεται για πρώτη φορά και τον Μαντί Καμαρά να επιστρέφει στις επιλογές του προπονητή.
Ο ΠΑΟΚ στρέφει την προσοχή του στο Κύπελλο Ελλάδας και στην εντός έδρας αναμέτρηση με τον ΟΦΗ, με τον Αλέσιο Λίσι να ανακοινώνει την αποστολή για το παιχνίδι της Τετάρτης (02/09, 22:15).
Στα αξιοσημείωτα της λίστας βρίσκεται η παρουσία του Όγκνιεν Ούγκρεσιτς, ο οποίος συμπεριλαμβάνεται για πρώτη φορά σε αποστολή του Δικεφάλου. Παράλληλα, στις επιλογές του Λίσι επιστρέφει και ο Μαντί Καμαρά, ο οποίος είχε απουσιάσει από τις αναμετρήσεις με Λεβαδειακό, Μπραν και Ατρόμητο.
Αντίθετα, εκτός βρίσκεται ο Παντελής Χατζηδιάκος, ο οποίος αποχώρησε στο ημίχρονο της αναμέτρησης με τον Ατρόμητο λόγω ενοχλήσεων στη γάμπα. Ο διεθνής στόπερ έχει υποστεί μυϊκό τραυματισμό στον αριστερό υποκνημίδιο μυ και η κατάστασή του παρακολουθείται καθημερινά.
Η αποστολή του ΠΑΟΚ:
Παβλένκα, Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Κένι, Κοσίδης, Αρίτζ, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Γιαννούλης, Μπάμπα, Τέιλορ, Θυμιάνης, Σανταμαρία, Ζαφείρης, Καμαρά, Ούγκρεσιτς, Πέλκας, Τάισον, Μπέρδος, Άλι, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Εντιαγέ, Μύθου.