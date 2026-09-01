ΠΑΟΚ: Στην αποστολή για τον ΟΦΗ ο Ούγκρεσιτς - Επιστρέφει ο Μαντί Καμαρά

Ο ΠΑΟΚ στρέφει την προσοχή του στο Κύπελλο Ελλάδας και στην εντός έδρας αναμέτρηση με τον ΟΦΗ, με τον Αλέσιο Λίσι να ανακοινώνει την αποστολή για το παιχνίδι της Τετάρτης (02/09, 22:15).

Στα αξιοσημείωτα της λίστας βρίσκεται η παρουσία του Όγκνιεν Ούγκρεσιτς, ο οποίος συμπεριλαμβάνεται για πρώτη φορά σε αποστολή του Δικεφάλου. Παράλληλα, στις επιλογές του Λίσι επιστρέφει και ο Μαντί Καμαρά, ο οποίος είχε απουσιάσει από τις αναμετρήσεις με Λεβαδειακό, Μπραν και Ατρόμητο.

Αντίθετα, εκτός βρίσκεται ο Παντελής Χατζηδιάκος, ο οποίος αποχώρησε στο ημίχρονο της αναμέτρησης με τον Ατρόμητο λόγω ενοχλήσεων στη γάμπα. Ο διεθνής στόπερ έχει υποστεί μυϊκό τραυματισμό στον αριστερό υποκνημίδιο μυ και η κατάστασή του παρακολουθείται καθημερινά.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ:

Παβλένκα, Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Κένι, Κοσίδης, Αρίτζ, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Γιαννούλης, Μπάμπα, Τέιλορ, Θυμιάνης, Σανταμαρία, Ζαφείρης, Καμαρά, Ούγκρεσιτς, Πέλκας, Τάισον, Μπέρδος, Άλι, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Εντιαγέ, Μύθου.