· ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ: Στην αποστολή για τον ΟΦΗ ο Ούγκρεσιτς - Επιστρέφει ο Μαντί Καμαρά

Ο Αλέσιο Λίσι ανακοίνωσε την αποστολή του ΠΑΟΚ για την πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον ΟΦΗ, με τον Όγκνιεν Ούγκρεσιτς να συμπεριλαμβάνεται για πρώτη φορά και τον Μαντί Καμαρά να επιστρέφει στις επιλογές του προπονητή.

ΠΑΟΚ: Στην αποστολή για τον ΟΦΗ ο Ούγκρεσιτς - Επιστρέφει ο Μαντί Καμαρά
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο ΠΑΟΚ στρέφει την προσοχή του στο Κύπελλο Ελλάδας και στην εντός έδρας αναμέτρηση με τον ΟΦΗ, με τον Αλέσιο Λίσι να ανακοινώνει την αποστολή για το παιχνίδι της Τετάρτης (02/09, 22:15).

Στα αξιοσημείωτα της λίστας βρίσκεται η παρουσία του Όγκνιεν Ούγκρεσιτς, ο οποίος συμπεριλαμβάνεται για πρώτη φορά σε αποστολή του Δικεφάλου. Παράλληλα, στις επιλογές του Λίσι επιστρέφει και ο Μαντί Καμαρά, ο οποίος είχε απουσιάσει από τις αναμετρήσεις με Λεβαδειακό, Μπραν και Ατρόμητο.

Αντίθετα, εκτός βρίσκεται ο Παντελής Χατζηδιάκος, ο οποίος αποχώρησε στο ημίχρονο της αναμέτρησης με τον Ατρόμητο λόγω ενοχλήσεων στη γάμπα. Ο διεθνής στόπερ έχει υποστεί μυϊκό τραυματισμό στον αριστερό υποκνημίδιο μυ και η κατάστασή του παρακολουθείται καθημερινά.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ:

Παβλένκα, Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Κένι, Κοσίδης, Αρίτζ, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Γιαννούλης, Μπάμπα, Τέιλορ, Θυμιάνης, Σανταμαρία, Ζαφείρης, Καμαρά, Ούγκρεσιτς, Πέλκας, Τάισον, Μπέρδος, Άλι, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Εντιαγέ, Μύθου.

COMMENTS
LATEST NEWS
00:04 ΣΠΟΡ

Μεσογειακοί Αγώνες: Ιστορικό χάλκινο για την Εθνική Γυναικών στο χάντμπολ

23:57 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αντίπαλοι Παναθηναϊκού: «Κλείνει» τον Βίκτορ Νέλσον η Νόρτζελαντ

23:53 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ντόρτμουντ: Άνετη πρόκριση με «πεντάρα» στο Κύπελλο Γερμανίας - Πήρε χρόνο συμμετοχής ο Καρέτσας

23:42 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αντίπαλοι ΑΕΚ: Η Ντόρτμουντ ανακοίνωσε τον Νουανέρι ως αντικαταστάτη του Κωνσταντέλια

23:39 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μαυροπάνος: Πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη Γουέστ Χαμ στην Championship (Video)

23:30 ΣΠΟΡ

Μεσογειακοί Αγώνες: «Ασημένιος» ο Μέρλος στο ύψος

23:28 NBA

Κάρι: «Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θέλω να βρίσκομαι εδώ μέχρι το τέλος της καριέρας μου»

23:02 ONSPORTS ΘΕΜΑΤΑ

Δημήτρης Κατσίβελης στο Onsports.gr: «Είμαι ενθουσιασμένος με τη νέα GBL, ανυπομονώ…»

22:58 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αντίπαλοι ΑΕΚ: Η ΛΑΣΚ επικράτησε 3-1 της Βόλφσμπεργκερ μία εβδομάδα πριν από την Ένωση

22:45 EUROLEAGUE

Ο Γιάννης Τσιμπούρης στους 16 νέους διαιτητές της EuroLeague

22:35 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Στην αποστολή για τον ΟΦΗ ο Ούγκρεσιτς - Επιστρέφει ο Μαντί Καμαρά

22:14 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε την απόκτηση του Γκαμπριέλ Ζεσούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας