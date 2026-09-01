ΠΑΟΚ: Δανεικός στην Όσναμπρικ ο Τζόναθαν Γκόμες

Ο ΠΑΟΚ παραχώρησε τον Τζόναθαν Γκόμες στην Όσναμπρικ, με τον νεαρό αμυντικό να μετακομίζει στη Γερμανία προκειμένου να αποκτήσει μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής και αγωνιστικές παραστάσεις.

Πριν από την ολοκλήρωση του δανεισμού, ο Δικέφαλος του Βορρά φρόντισε να επεκτείνει τη συνεργασία του με τον 22χρονο αριστερό μπακ, ο οποίος υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τον σύλλογο έως τις 30 Ιουνίου 2028.

Ο Γκόμες αποκτήθηκε από τον ΠΑΟΚ τον Αύγουστο του 2024, όταν και μεταγράφηκε από τη δεύτερη ομάδα της Ρεάλ Σοσιεδάδ. Την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο αγωνίστηκε ως δανεικός στην Αλμπαθέτε, συνεχίζοντας την προσπάθειά του να αποκτήσει εμπειρίες σε επίπεδο πρώτης ομάδας.

Με τη φανέλα της πρώτης ομάδας του ΠΑΟΚ έχει καταγράψει συνολικά επτά συμμετοχές, εκ των οποίων οι τρεις έχουν σημειωθεί στα φετινά ευρωπαϊκά προκριματικά.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την παραχώρηση του Τζόναθαν Γκόμεζ με τη μορφή δανεισμού στη VfL Osnabrück.

Ο Αμερικανός ακραίος αμυντικός ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον Δικέφαλο έως τις 30 Ιουνίου 2028 και θα αγωνιστεί με τη γερμανική ομάδα μέχρι το φινάλε της αγωνιστικής περιόδου 2026-27.

Καλή επιτυχία, Τζόναθαν!»