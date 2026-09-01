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Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε την απόκτηση του Γκαμπριέλ Ζεσούς

Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε την απόκτηση του Γκαμπριέλ Ζεσούς από την Άρσεναλ, με τους Καταλανούς να καταβάλλουν 10 εκατ. ευρώ για την αγορά του 29χρονου Βραζιλιάνου επιθετικού.

Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε την απόκτηση του Γκαμπριέλ Ζεσούς
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Ο Γκαμπριέλ Ζεσούς αποτελεί και επίσημα πλέον ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελόνα, καθώς οι Καταλανοί ανακοίνωσαν την απόκτηση του 29χρονου επιθετικού από την Άρσεναλ.

Η πρωταθλήτρια Ισπανίας συμφώνησε με τους «κανονιέρηδες» για τη μεταγραφή του Βραζιλιάνου, καταβάλλοντας 10 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο ίδιος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2+1 ετών.

Με τη μετακίνησή του στην Μπαρτσελόνα, ο Ζεσούς αφήνει πίσω του εννέα χρόνια παρουσίας στην Premier League. Ο Βραζιλιάνος αγωνίστηκε για πέντε σεζόν με τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι και στη συνέχεια για τέσσερα χρόνια στην Άρσεναλ.

Συνολικά, στην κορυφαία κατηγορία της Αγγλίας κατέγραψε 79 γκολ και 45 ασίστ σε 243 συμμετοχές, έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στις ομάδες στις οποίες αγωνίστηκε.

Παράλληλα, ο Ζεσούς αποτελεί σταθερό μέλος της εθνικής Βραζιλίας. Έκανε το ντεμπούτο του με τη «Σελεσάο» το 2016, σε ηλικία 19 ετών, και μέχρι σήμερα έχει καταγράψει 19 γκολ σε 64 συμμετοχές.

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