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Ολυμπιακός: Η Ρασίνγκ Σανταντέρ ανακοίνωσε την αποχώρηση του Πουέρτα

Η Ρασίνγκ Σανταντέρ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Γκουστάβο Πουέρτα, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά τη μεταγραφή του Κολομβιανού στον Ολυμπιακό.

Ολυμπιακός: Η Ρασίνγκ Σανταντέρ ανακοίνωσε την αποχώρηση του Πουέρτα
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Τέλος στη συνεργασία της με τον Γκουστάβο Πουέρτα έβαλε η Ρασίνγκ Σανταντέρ, ανοίγοντας και επίσημα τον δρόμο για τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.

Στην ανακοίνωσή της, η ισπανική ομάδα γνωστοποίησε πως ο Ολυμπιακός κατέβαλε στο ακέραιο το ποσό της ρήτρας αποδέσμευσης που προβλεπόταν στο συμβόλαιο του Κολομβιανού ποδοσφαιριστή.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Πουέρτα είναι πλέον ελεύθερος να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον Πειραιά, με τον ίδιο να έχει ήδη φτάσει στην Ελλάδα για να περάσει από τις απαραίτητες διαδικασίες και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους «ερυθρόλευκους».

Η ανακοίνωση της Ρασίνγκ αναφέρει:

«Σήμερα, η Ρασίνγκ μεταβίβασε τα αθλητικά δικαιώματα του Γκουστάβο Πουέρτα στον Ολυμπιακό Πειραιώς, αφού η ελληνική ομάδα κατέβαλε το πλήρες ποσό της ρήτρας λύσης του συμβολαίου που συνέδεε τον παίκτη με τη Ρασίνγκ.

Η Ρασίνγκ Σανταντέρ εύχεται στον Γκουστάβο Πουέρτα, ο οποίος έπαιξε 33 αγώνες στη LaLiga Hypermotion και τρεις στη LaLiga για τον σύλλογο της Κανταβρίας. Καλή τύχη στις μελλοντικές επαγγελματικές του προσπάθειες. Σας ευχαριστούμε πολύ, Γκουστάβο».

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