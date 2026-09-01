Ο Γιάννης Τσιμπούρης στους 16 νέους διαιτητές της EuroLeague

Ο Γιάννης Τσιμπούρης αποτελεί έναν από τους 16 νέους διαιτητές που εντάχθηκαν στο δυναμικό της EuroLeague για τη σεζόν 2026/27.

Ο Γιάννης Τσιμπούρης στους 16 νέους διαιτητές της EuroLeague
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Το φετινό Preseason Clinic των διαιτητών της EuroLeague και του EuroCup πραγματοποιήθηκε στο Βρότσλαβ της Πολωνίας, με τη διοργάνωση να διεξάγεται για 27η φορά.

Στο τετραήμερο σεμινάριο συμμετείχαν συνολικά 84 διαιτητές, οι οποίοι προετοιμάστηκαν ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, περνώντας μεταξύ άλλων από δοκιμασίες φυσικής κατάστασης και τεστ γνώσεων στους κανονισμούς. Παράλληλα, ενημερώθηκαν για τις αλλαγές στους κανονισμούς και τη λειτουργία του συστήματος IRS.

Ανάμεσα στους 16 νέους ρέφερι που εντάσσονται στο δυναμικό της EuroLeague βρίσκεται και ο Γιάννης Τσιμπούρης, ο οποίος εξαργυρώνει την ανοδική του πορεία στο ελληνικό και ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Η ελληνική παρουσία στη διαιτητική ομάδα της διοργάνωσης συμπληρώνεται από τους Βασίλη Πιτσίλκα, Βάσω Τσαρούχα και Γιάννη Τηγάνη.

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