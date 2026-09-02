NBA: Η συγκινητική επιστολή του Βίκτορ Ολαντίπο στους GM των ομάδων

Ο Βίκτορ Ολαντίπο συνεχίζει να παλεύει για την επιστροφή του στα παρκέ του NBA. Ο άλλοτε All-Star γκαρντ, στα 34 του πλέον, έχει αφήσει πίσω του μια δύσκολη περίοδο γεμάτη τραυματισμούς και μέσα από μια επιστολή περίπου 2.500 λέξεων μοιράστηκε την προσωπική του διαδρομή, μίλησε για την οικογένειά του, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε και την πίστη του ότι μπορεί να επιστρέψει.

Ο Αμερικανός άσος αναφέρθηκε στην προσπάθεια που έχει καταβάλει τα τελευταία τρία χρόνια, τόσο σε σωματικό όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο, υπογραμμίζοντας πως η αποκατάσταση δεν περιορίστηκε μόνο στο γυμναστήριο.

Ο Ολαντίπο έχει αγωνιστεί σε 504 παιχνίδια κανονικής περιόδου στο NBA, φορώντας κατά σειρά τις φανέλες των Ορλάντο Μάτζικ (2013-16), Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ (2016-17), Ιντιάνα Πέισερς (2017-20), Χιούστον Ρόκετς (2021) και Μαϊάμι Χιτ (2021-23).

Η ανάρτηση του Ολαντίπο:

«Τα τελευταία τρία χρόνια, αυτό ακριβώς κάνω. Χρειάστηκε πολλή δουλειά. Στην αποκατάστασή μου, στο γυμναστήριο. Και ναι, θα είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σας: και στην ψυχοθεραπεία επίσης.

Ως παίκτες του NBA, μας μαθαίνουν να δίνουμε τόση αγάπη σε αυτό το παιχνίδι. Και φυσικά αυτό είναι ένα όμορφο πράγμα. Αλλά μπορεί επίσης να κάνει δύσκολο το να το διαχειριστείς, ή να βρεις ειρήνη, αν το παιχνίδι σταματήσει να σου δίνει πίσω αυτή την αγάπη. Και το παιχνίδι σίγουρα μου ράγισε την καρδιά για ένα διάστημα.

Πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να παίξω ξανά μπάσκετ. Πιστεύω ότι το σώμα μου είναι επιτέλους καλά. Πιστεύω ότι έχω ακόμα σπουδαίο μπάσκετ μέσα μου. Πιστεύω ότι μπορώ να είμαι ένας πολύτιμος συνεργάτης στα αποδυτήρια του NBA. Και αυτό που ζητάω αυτή τη στιγμή είναι μια ευκαιρία να το αποδείξω».