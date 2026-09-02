Κύπελλο Ελλάδας: Με ΑΕΚ, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ-ΟΦΗ συνεχίζεται η League Phase | Πού θα δείτε τα ματς

Ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις περιλαμβάνει η 1η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Σε ένα remake του τελικού της περυσινής διοργάνωσης, ο ΠΑΟΚ περιμένει τον ΟΦΗ στη Θεσσαλονίκη. Πριν λίγους μήνες οι Κρητικοί είχαν επικρατήσει 3-2 στην παράταση στο Πανθεσσαλικό, κατακτώντας το δεύτερο Κύπελλο στην ιστορία τους.

Πλέον, η ομάδα του Χρήστου Κόντη είναι στη League Phase του UEFA Europa League κι εκείνη του Αλέσιο Λίσι, εκτός Ευρώπης. Πάντως, ο ΠΑΟΚ έκανε το 2/2 στη Super League με το 2-1 επί του Ατρόμητου στο Περιστέρι ενώ ο ΟΦΗ γνώρισε την ήττα με το ίδιο σκορ από τον Άρη στου Χαριλάου.

Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ πηγαίνει στη Χρυσούπολη για να αντιμετωπίσει τον τοπικό Νέστο, θέλοντας να κλείσει τις πληγές που της άνοιξε η ισοπαλία στο 90’+7’ με την Κηφισιά. Η οποία, με τη σειρά της, ταξιδεύει στην κοντινή Καισαριανή για να αντιμετωπίσει τη Μαρκό του Σούλη Παπαδόπουλου που εμφανίζεται αρκετά φιλόδοξη και δυνατή – όπως και πέρυσι.

Το AEL FC Arena θα φορέσει τα καλά του καθώς η ΑΕΛ υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Το «αλογάκι» άλλαξε πολλά, αγωνιστικά και διοικητικά, με στόχο να επανέρθει άμεσα στη μεγάλη κατηγορία. Οι «ερυθρόλευκοι» ξεκίνησαν με δυο νίκες στη Super League, αμφότερες με σκορ 1-0, κι ευελπιστούν να τριτώσει το καλό.

Στις Σέρρες, ο Ατρόμητος είναι το φαβορί κόντρα στον Πανσερραϊκό, με τις δυο ομάδες να χωρίζει πια μία κατηγορία. Πάντως, τα «λιοντάρια» έκαναν καλές μεταγραφές όπως φάνηκε (και) στο φιλικό με τον Άρη.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας:

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου

Βόλος ΝΠΣ – Καλαμάτα 2-2

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου

17:00 Νέστος Χρυσούπολης – ΑΕΚ, ΣΚΑΪ

17:30 Μαρκό – Κηφισιά, ΣΚΑΪ Hybrid

20:00 ΑΕΛ – Ολυμπιακός, ΣΚΑΪ

20:00 Πανσερραϊκός – Ατρόμητος, ΣΚΑΪ Hybrid

22:15 ΠΑΟΚ – ΟΦΗ, ΣΚΑΪ

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου

21:00 Παναθηναϊκός – Νίκη Βόλου, ΣΚΑΪ