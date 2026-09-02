Γιουβέντους: Ανακοίνωσε τον Βολτεμάντε με τη μορφή δανεισμού

Η «Μεγάλη Κυρία» ολοκλήρωσε την Τρίτη (01/09) τη μεταγραφή του 24χρονου Γερμανού επιθετικού, ο οποίος θα αγωνιστεί στη Γιουβέντους ως δανεικός από τη Νιουκάστλ.

Ο Βολτεμάντε αποτελεί την τελευταία προσθήκη στο ρόστερ των «μπιανκονέρι», καθώς η ιταλική ομάδα αναζητούσε μία ακόμη λύση για την επιθετική της γραμμή πριν από το τέλος της μεταγραφικής περιόδου.

Ο υψηλόσωμος φορ, με ύψος 1,98 μ., έχει αγωνιστεί στο παρελθόν με τις φανέλες της Στουτγκάρδης και της Βέρντερ Βρέμης, ενώ από το καλοκαίρι του 2025 ανήκει στη Νιουκάστλ.

Την περασμένη σεζόν πραγματοποίησε 53 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σημειώνοντας 11 γκολ και 6 ασίστ, αποτελώντας μία από τις σημαντικές επιθετικές επιλογές της αγγλικής ομάδας.

Το καλοκαίρι του 2026 συμπεριλήφθηκε και στην αποστολή της εθνικής Γερμανίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Η «Μάνσαφτ» αποκλείστηκε στη φάση των 32 από την Παραγουάη, με τον Βολτεμάντε να είναι ένας από τους παίκτες που αστόχησαν στη διαδικασία των πέναλτι.