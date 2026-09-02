Ντόρτμουντ: Αφιέρωσαν την πρόκριση στον Κωνσταντέλια – Ο Καρέτσας κρατούσε τη φανέλα του

Η Ντόρτμουντ εξασφάλισε με εμφατικό τρόπο την πρόκρισή της στην επόμενη φάση του DFB Pokal, επικρατώντας 5-0 της HEBC Αμβούργου.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, οι ποδοσφαιριστές του Κόβατς, μαζί με το υπόλοιπο επιτελείο της ομάδας, θέλησαν να αφιερώσουν την πρόκριση στον Γιάννη Κωνσταντέλια, προχωρώντας σε μία ιδιαίτερα συγκινητική κίνηση.

Οι ποδοσφαιριστές της Ντόρτμουντ κρατούσαν τη φανέλα με το Νο45 του Έλληνα επιθετικού, με πρωτοστάτη, φυσικά, τον Κωνσταντίνο Καρέτσα.