Σερβία – Ελλάδα: Η Εθνική βόλεϊ γυναικών έχει ραντεβού με την ιστορία!

Η μεγάλη ώρα έφτασε για την Εθνική βόλεϊ γυναικών. Μετά τη σπουδαία πρόκριση απέναντι στη Γαλλία και το επιβλητικό 3-0 σετ, η ομάδα του Απόστολου Οικονόμου βρίσκεται πλέον μπροστά σε ακόμα μία μεγάλη πρόκληση.

Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει σήμερα (2/9) στις 17:00 τη Σερβία στο Μπρνο της Τσεχίας, σε αναμέτρηση για τα προημιτελικά του Eurovolley.

Η ελληνική ομάδα αποτελεί, μαζί με τη Σουηδία, μία από τις δύο μεγάλες εκπλήξεις της διοργάνωσης. Μάλιστα, πρόκειται για τις μοναδικές ομάδες της οκτάδας που αγωνίστηκαν στο European League και όχι στο VNL.

Η Εθνική έχει ήδη γράψει ιστορία, καθώς μετρά τέσσερις νίκες σε τελική φάση Eurovolley και για πρώτη φορά στην ιστορία της βρίσκεται στα προημιτελικά. Η πορεία της, ωστόσο, δεν σταματά εδώ, με την ελληνική ομάδα να έχει πλέον μπροστά της την ευκαιρία να συνεχίσει το ταξίδι της.

Το Σερβία – Ελλάδα για το Eurovolley είναι προγραμματισμένο για τις 17:00 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

«Παίζουμε με μία ομάδα παγκόσμιας κλάσης, αλλά τα κορίτσια σε όλο το τουρνουά έχουν διαψεύσει τις προσδοκίες μας και παίζουν κάθε φορά και καλύτερα. Κι αυτό που θέλω είναι και αύριο να παίξουμε στα όριά μας», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Απόστολος Οικονόμου.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός καλείται παράλληλα να διαχειριστεί το πρόβλημα τραυματισμού της Φαίης Μπακοδήμου. Η διεθνής ακραία βρίσκεται υπό την επίβλεψη των Ξενοφώντα Βλασσόπουλου και Θοδωρή Νιανιάκα και, παρά το γεγονός ότι οι πιθανότητες δεν είναι υπέρ της, θα γίνει προσπάθεια ώστε να είναι διαθέσιμη μέχρι την τελευταία στιγμή.

Από την πλευρά της, η Σερβία ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για την αναμέτρηση, έχοντας μία αλλαγή στη 14άδα της. Η Νατάσα Τσίκουτς – Ντινς πήρε τη θέση της Μίνια Όσμαγιτς, η οποία υπέστη κάταγμα στο μετατάρσιο.

Το πρόγραμμα των προημιτελικών:

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου – Μπρνο

17:00, Σερβία – Ελλάδα

20:00, Ιταλία – Σουηδία

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου – Κωνσταντινούπολη