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Ολυμπιακός: Έρχεται Ελλάδα ο Μοντέρο, ενσωματώνεται στους «ερυθρόλευκους»

Ο Ζαν Μοντέρο αναμένεται το απόγευμα της Τετάρτης (2/9) στην Αθήνα, προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού.

Ολυμπιακός: Έρχεται Ελλάδα ο Μοντέρο, ενσωματώνεται στους «ερυθρόλευκους»
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Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Ζαν Μοντέρο, ο οποίος ολοκλήρωσε τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με την εθνική ομάδα της Δομινικανής Δημοκρατίας.

Ο Δομινικανός γκαρντ αναμένεται σήμερα (2/9) το απόγευμα στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», με την άφιξή του να είναι προγραμματισμένη για τις 18:45.

Στη συνέχεια, ο Μοντέρο θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού, η οποία τις προηγούμενες ημέρες πραγματοποιήθηκε με αρκετές απουσίες λόγω των διεθνών υποχρεώσεων των παικτών.

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