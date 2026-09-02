Ολυμπιακός: Έρχεται Ελλάδα ο Μοντέρο, ενσωματώνεται στους «ερυθρόλευκους»

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Ζαν Μοντέρο, ο οποίος ολοκλήρωσε τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με την εθνική ομάδα της Δομινικανής Δημοκρατίας.

Ο Δομινικανός γκαρντ αναμένεται σήμερα (2/9) το απόγευμα στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», με την άφιξή του να είναι προγραμματισμένη για τις 18:45.

Στη συνέχεια, ο Μοντέρο θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού, η οποία τις προηγούμενες ημέρες πραγματοποιήθηκε με αρκετές απουσίες λόγω των διεθνών υποχρεώσεων των παικτών.