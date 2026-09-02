«Πετάει» για Καβάλα η ΑΕΚ
Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα βρεθεί αυθημερόν στην Καβάλα για τον απογευματινό αγώνα με τον Νέστο Χρυσούπολης, στην πρεμιέρα του Κυπέλλου.
Πρεμιέρα για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας με την ΑΕΚ να αντιμετωπίζει στην Καβάλα τον Νέστο Χρυσούπολης (17:00).
Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς μεταβαίνει αυθημερόν στην Χρυσούπολη, με τους «κιτρινόμαυρους» να θέλουν να μπουν με το δεξί στον θεσμό και χωρίς προβλήματα.
Ο Μάρκο Νίκολιτς αναμένεται να κάνει αλλαγές, μιας και υπάρχει και η υποχρεωτική συμμετοχή δύο νεαρών στην ενδεκάδα, αλλά σε κάθε περίπτωση θα ξεκουράσει κάποιους βασικούς και θα δώσει ευκαιρίες και σε άλλους παίκτες του ρόστερ.
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