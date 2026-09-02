«Πετάει» για Καβάλα η ΑΕΚ

Πρεμιέρα για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας με την ΑΕΚ να αντιμετωπίζει στην Καβάλα τον Νέστο Χρυσούπολης (17:00).

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς μεταβαίνει αυθημερόν στην Χρυσούπολη, με τους «κιτρινόμαυρους» να θέλουν να μπουν με το δεξί στον θεσμό και χωρίς προβλήματα.

Ο Μάρκο Νίκολιτς αναμένεται να κάνει αλλαγές, μιας και υπάρχει και η υποχρεωτική συμμετοχή δύο νεαρών στην ενδεκάδα, αλλά σε κάθε περίπτωση θα ξεκουράσει κάποιους βασικούς και θα δώσει ευκαιρίες και σε άλλους παίκτες του ρόστερ.