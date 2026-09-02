«Συναγερμός» με Σορετίρε στον ΠΑΟΚ

Αναβρασμός επικρατεί τις τελευταίες ώρες στο «στρατόπεδο» του ΠΑΟΚ, μιας και σύμφωνα με πληροφορίες στα γραφεία της ομάδας υπάρχει πρόταση για την μεταγραφή του Σόλα Σορετίρε από ομάδα της Championship.

Βάσει των όσων έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, ο ίδιος ο παίκτης φαίνεται ιδιαιτέρως «ζεστός» στο να μετακομίσει στην Αγγλία, αφήνοντας πίσω του τον ΠΑΟΚ και να συνεχίσει την καριέρα του στη δεύτερη τη τάξει κατηγορία του Αγγλικού ποδοσφαίρου.

Πλέον, είναι ξεκάθαρο πως όλα είναι ανοικτά επί του θέματος, μιας και ο ΠΑΟΚ κοιτάζει όλα τα ενδεχόμενα για τις κινήσεις που θα κάνει σε περίπτωση μεταγραφής του Σορετίρε.