Ολυμπιακός: Το συγκινητικό αντίο Μουζακίτη - «Φεύγω με δάκρυα στα μάτια, θα τα ξαναπούμε»

Κάτοικος... Κίνγκστον για λογαριασμό της Χαλ έγινε και επίσημα από τα ξημερώματα της Τετάρτης (02/09) ο Χρήστος Μουζακίτης, μια και οι «τίγρεις» ανακοίνωσαν την απόκτησή του από τον Ολυμπιακό.

Οι νεοφώτιστοι της Premier League ήρθαν σε συμφωνία με την ομάδα του Πειραιά και μεγάλωσαν την ελληνική και... ερυθρόλευκη «παροικία» στα αποδυτήριά τους, αφού μετά τον Κωνσταντή Τζολάκη ανακοίνωσαν και τον Έλληνα μέσο, έναντι 15.000.000 ευρώ.

Λίγες ώρες αργότερα, ο διεθνής άσος θέλησε να αποχαιρετήσει τον Ολυμπιακό και το έκανε με μία άκρως συγκινητική ανάρτηση, στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, ευχαριστώντας άπαντες στον Πειραιά για τα 11 χρόνια που πέρασε στο Ρέντη και κυρίως την οικογένεια Μαρινάκη που τον στήριξε από την αρχή.

Αναλυτικά τα όσα έγραψε:

«Σχεδόν 11 χρόνια μετά την πρώτη μέρα που πάτησα το πόδι μου στο Ρέντη ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω.

Δεν είναι ευχάριστο να γράφω με δάκρυα στα μάτια αλλά πολλές φορές είναι καλύτερα γιατί τα λόγια που θα πω βγαίνουν βαθιά μέσα από την ψυχή μου.

Στις αρχές του 2016 ήρθα σαν ένα παιδάκι με όνειρα αγαπώντας το ποδόσφαιρο.

Μεγάλωσα αντρώθηκα και έζησα στιγμές που θα αφηγούμαι στα μελλοντικά παιδιά μου. Τώρα φεύγω σαν ένας ώριμος άνθρωπος που εξακολουθεί να έχει όνειρα και επέλεξε να τα ζήσει κάπου αλλού. Θέλω να ευχαριστήσω ΟΛΟΥΣ τους ανθρώπους που βρέθηκαν μπροστά μου και πίστεψαν σε μένα.

Τους προπονητές που είχα στην ακαδημία από Κ10 μέχρι σήμερα, τους γυμναστές, τους φυσικοθεραπευτές, τους φροντιστές, τους μάγειρες, τους τεχνικούς διευθυντές, τους ανθρώπους που εργάζονται στο Ρέντη καθημερινά και φυσικά την οικογένεια Μαρινάκη που με πίστεψε από το πρώτο λεπτό και μου πρόσφερε οτιδήποτε χρειαζόμουν για να κάνω ένα όνειρο τρελό πραγματικότητα!

https://www.instagram.com/p/DcxtmL9DnHa/

Τέλος θέλω να ευχαριστήσω όλους σας, τον κόσμο του Ολυμπιακού που σε κάθε μου βήμα ήσασταν εκεί να με στηρίζετε. Υπήρξαν κακές στιγμές αλλά θυμάμαι ότι και πάλι ήσασταν εκεί. Θέλω όμως να θυμάμαι μόνο τις όμορφες στιγμές. Όπως η πρώτη μέρα που με πήραν στην ομάδα και δεν μπορούσα να κρατήσω τα δάκρυα μου. Τα πρωταθλήματα στις μικρές κατηγορίες, το Youth league με την Κ19, το νταμπλ με την πρώτη ομάδα και φυσικά όλες οι ευρωπαϊκές στιγμές που ζήσαμε μαζί!

Δεν θέλω να γίνω κουραστικός… εξάλλου θα τα ξαναπούμε. Θα συνεχίσω να στηρίζω την ομάδα και ας είμαι μακριά σας.

Σας ευχαριστώ και πάλι όλους.Σας αγαπάω με όλη μου την καρδιά!Εύχομαι καλή σεζόν στην ομάδα και εις το επανιδείν…».