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Ολυμπιακός: Προανήγγειλε Πουέρτα με τρομερό βίντεο

Ο Ολυμπιακός προανήγγειλε μέσω των social media την απόκτηση του Γκουστάβο Πουέρτα, με τη μεταγραφή του Κολομβιανού χαφ να αναμένεται να αποτελέσει την ακριβότερη στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Γιώργος Κυριακόπουλος

Ολυμπιακός: Προανήγγειλε Πουέρτα με τρομερό βίντεο
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Ο Ολυμπιακός προανήγγειλε τη μεταγραφή του Γκουστάβο Πουέρτα, μέσα από ανάρτηση στα social media της ομάδας.

Ο Γκουστάβο Πουέρτα αναμένεται να γίνει η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς το συνολικό κόστος της μετακίνησής του στον Ολυμπιακό αναμένεται να αγγίξει τα 20 εκατ. ευρώ.

Οι Πειραιώτες, το πρωί της Τετάρτης (2/9), δημοσίευσαν σχετικό βίντεο στα social media, προαναγγέλλοντας με αυτόν τον τρόπο τη μεταγραφή του Κολομβιανού χαφ.

https://www.instagram.com/p/DcxtsltNSp6/
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