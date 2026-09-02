Ολυμπιακός: Προανήγγειλε Πουέρτα με τρομερό βίντεο

Ο Ολυμπιακός προανήγγειλε τη μεταγραφή του Γκουστάβο Πουέρτα, μέσα από ανάρτηση στα social media της ομάδας.

Ο Γκουστάβο Πουέρτα αναμένεται να γίνει η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς το συνολικό κόστος της μετακίνησής του στον Ολυμπιακό αναμένεται να αγγίξει τα 20 εκατ. ευρώ.

Οι Πειραιώτες, το πρωί της Τετάρτης (2/9), δημοσίευσαν σχετικό βίντεο στα social media, προαναγγέλλοντας με αυτόν τον τρόπο τη μεταγραφή του Κολομβιανού χαφ.