Ολυμπιακός: Προανήγγειλε Πουέρτα με τρομερό βίντεο
Ο Ολυμπιακός προανήγγειλε μέσω των social media την απόκτηση του Γκουστάβο Πουέρτα, με τη μεταγραφή του Κολομβιανού χαφ να αναμένεται να αποτελέσει την ακριβότερη στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Ο Ολυμπιακός προανήγγειλε τη μεταγραφή του Γκουστάβο Πουέρτα, μέσα από ανάρτηση στα social media της ομάδας.
Ο Γκουστάβο Πουέρτα αναμένεται να γίνει η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς το συνολικό κόστος της μετακίνησής του στον Ολυμπιακό αναμένεται να αγγίξει τα 20 εκατ. ευρώ.
Οι Πειραιώτες, το πρωί της Τετάρτης (2/9), δημοσίευσαν σχετικό βίντεο στα social media, προαναγγέλλοντας με αυτόν τον τρόπο τη μεταγραφή του Κολομβιανού χαφ.
COMMENTS