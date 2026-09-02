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Ολυμπιακός: Το «αντίο» στον Μουζακίτη μετά τη μεταγραφή του στη Χαλ

Ο Ολυμπιακός αποχαιρέτησε τον Χρήστο Μουζακίτη, ευχαριστώντας τον για την προσφορά του και τις στιγμές που έζησαν μαζί, από το UEFA Youth League μέχρι τις επιτυχίες της πρώτης ομάδας.

Ολυμπιακός: Το «αντίο» στον Μουζακίτη μετά τη μεταγραφή του στη Χαλ
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Ο Χρήστος Μουζακίτης είναι κι επίσημα παίκτης της Χαλ, με τον νεαρό μέσο να συνεχίζει την καριέρα του στην αγγλική ομάδα, η οποία αγωνίζεται στην Premier League.

Ο Ολυμπιακός θέλησε να αποχαιρετήσει τον Μουζακίτη με ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ευχαριστώντας τον για την προσφορά του στην ομάδα και για τις κοινές στιγμές που έζησαν όλα αυτά τα χρόνια. Παράλληλα, οι Πειραιώτες του ευχήθηκαν καλή επιτυχία στο νέο κεφάλαιο που ανοίγει στην καριέρα του.

Το μήνυμα του Ολυμπιακού

«Θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη μας οι στιγμές που ζήσαμε μαζί, από την κατάκτηση του UEFA Youth League μέχρι τις μεγάλες επιτυχίες της πρώτης ομάδας. Μεγάλωσες ποδοσφαιρικά μέσα από την Ακαδημία μας, φόρεσες την ερυθρόλευκη φανέλα και έγραψες τη δική σου ιστορία με τον Ολυμπιακό.

Θα είσαι πάντα μέλος της ερυθρόλευκης οικογένειας. Σε ευχαριστούμε για όλα και σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο επόμενο βήμα της καριέρας σου!

Καλή τύχη, Χρήστο».

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