«Χάλασε του Πάντοβιτς στη Γιαγκελόνια»

Πλήρης ανατροπή στην υπόθεση του δανεισμού του Μίλος Πάντοβιτς από τον Παναθηναϊκό στη Γιαγκελόνια.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ και δημοσιεύματα της Πολωνίας, ενώ ο παίκτης είχε ταξιδέψει και είχε βρεθεί μια ανάσα από την οριστικοποίηση της συμφωνίας, τελικά επέστρεψε στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει στο ρεπορτάζ του ο Τόμαζ Βλόνταρτσικ, οι διαπραγματεύσεις «οδηγήθηκαν» σε «ναυάγιο» με τον Πάντοβιτς να επιστρέφει στον Παναθηναϊκό.