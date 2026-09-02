· Παναθηναϊκός

«Χάλασε του Πάντοβιτς στη Γιαγκελόνια»

Δεν προχωράει ο δανεισμός του Μίλος Πάντοβιτς στην πολωνική ομάδα, με τον παίκτη να επιστρέφει στο Κορωπί.

«Χάλασε του Πάντοβιτς στη Γιαγκελόνια»
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Πλήρης ανατροπή στην υπόθεση του δανεισμού του Μίλος Πάντοβιτς από τον Παναθηναϊκό στη Γιαγκελόνια.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ και δημοσιεύματα της Πολωνίας, ενώ ο παίκτης είχε ταξιδέψει και είχε βρεθεί μια ανάσα από την οριστικοποίηση της συμφωνίας, τελικά επέστρεψε στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει στο ρεπορτάζ του ο Τόμαζ Βλόνταρτσικ, οι διαπραγματεύσεις «οδηγήθηκαν» σε «ναυάγιο» με τον Πάντοβιτς να επιστρέφει στον Παναθηναϊκό.

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