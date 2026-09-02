«Χάλασε του Πάντοβιτς στη Γιαγκελόνια»
Δεν προχωράει ο δανεισμός του Μίλος Πάντοβιτς στην πολωνική ομάδα, με τον παίκτη να επιστρέφει στο Κορωπί.
Πλήρης ανατροπή στην υπόθεση του δανεισμού του Μίλος Πάντοβιτς από τον Παναθηναϊκό στη Γιαγκελόνια.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ και δημοσιεύματα της Πολωνίας, ενώ ο παίκτης είχε ταξιδέψει και είχε βρεθεί μια ανάσα από την οριστικοποίηση της συμφωνίας, τελικά επέστρεψε στην Ελλάδα.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει στο ρεπορτάζ του ο Τόμαζ Βλόνταρτσικ, οι διαπραγματεύσεις «οδηγήθηκαν» σε «ναυάγιο» με τον Πάντοβιτς να επιστρέφει στον Παναθηναϊκό.
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