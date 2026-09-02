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Ολυμπιακός: «Ερυθρόλευκος» και επίσημα ο Πουέρτα!

Παίκτης του Ολυμπιακού με κάθε επισημότητα είναι από την Τετάρτη (02/09) ο Γκουστάβο Πουέρτα.

Γιώργος Κυριακόπουλος

Ολυμπιακός: «Ερυθρόλευκος» και επίσημα ο Πουέρτα!
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Τη μεγαλύτερη μεταγραφή του φετινού καλοκαιριού ανακοίνωσε και επίσημα ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» αφού πρώτα… προανήγγειλαν τον Κολομβιανό μέσο, έπειτα από λίγη ώρα, επισημοποίησαν την απόκτησή του.

Όπως σας έχουμε ενημερώσει, οι Πειραιώτες κατέβαλλαν την Τρίτη (01/09) το πρωί την ρήτρα των 16.000.000 ευρώ στην Ράσινγκ Σανταντέρ και έκαναν δικό τους τον Γκουστάβο Πουέρτα για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Μάλιστα, το συνολικό ποσό της μεταγραφής ανέρχεται στα 20.000.000 ευρώ, λόγω solidarity mechanism, που αφορούν προηγούμενες ομάδες του ποδοσφαιριστή, προμήθειες προς ατζέντηδες, αλλά και τα υπόλοιπα έξοδα που συνοδεύουν την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Γκουστάβο Πουέρτα. Ο διεθνής Κολομβιανός μέσος είναι γεννημένος στις 23 Ιουλίου 2003 και αποκτήθηκε από τη Racing Santander, με την οποία εφέτος είχε αγωνιστεί σε τρία παιχνίδια της La Liga, ως βασικός. Με την ομάδα της Κανταβρίας έχει κάνει 36 συμμετοχές συνολικά, με απολογισμό τρία γκολ και μια ασίστ.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας μας ξεκίνησε από τη Bogotá της πατρίδας του και το 2023 πήρε μεταγραφή στη Γερμανία για λογαριασμό της Leverkusen (10 συμμετοχές). Την αγωνιστική περίοδο 2024-2025 αγωνίστηκε στη Hull City (31 παιχνίδια, 1 γκολ).

Ο Πουέρτα είναι 11 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της Κολομβίας και ήταν βασικός σε όλους της τους αγώνες στην πορεία μέχρι τους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Γκουστάβο, καλώς όρισες στην οικογένεια του Θρύλου!».

https://www.instagram.com/p/DcxwX8RNidE/
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