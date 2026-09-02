Μεσογειακοί: Διπλό «ασημένιο» για διπλό σκιφ με Μουρατίδου-Λιόλιου και Κώτσιας-Αθανασιάδης

Δύο νέα μετάλλια περιλαμβάνει η συγκομιδή της ελληνικής κωπηλατικής αποστολής στους Μεσογειακούς Αγώνες, στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών σε γυναίκες και άνδρες.

Μεσογειακοί: Διπλό «ασημένιο» για διπλό σκιφ με Μουρατίδου-Λιόλιου και Κώτσιας-Αθανασιάδης
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Με το ασημένιο μετάλλιο θα επιστρέψουν από το Ταράντο της Ιταλίας και τους Μεσογειακούς Αγώνες τα πληρώματα ανδρών και γυναικών στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών σε άνδρες και γυναίκες, τα οποία αποτελούνται από τις Μουρατίδου και Λιόλιου και τους Κώτσια και Αθανασιάδη.

Συγκεκριμένα, το πλήρωμα των Μουρατίδου και Λιόλιου τερμάτισε στη δεύτερη θέση του τελικού στο διπλό σκιφ ελαφρών βαθμών γυναικών με χρόνο 7:15.74, πίσω από το ιταλικό πλήρωμα και μπροστά απ’ αυτό της Τυνησίας.

Ανάλογη ήταν και η εικόνα στον τελικό των ανδρών, όπου οι Κώτσιας και Αθανασιάδης τερμάτισαν δεύτεροι στον τελικό με χρόνο 6:33.44, πίσω από το πλήρωμα της Ιταλίας και μπροστά απ’ αυτό της Γαλλίας.

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