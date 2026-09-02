«Τρέχει» για να προλάβει την deadline η ΑΕΚ: «Φουλάρει» για μεσοεπιθετικό, προσπάθεια για Ζοάο Μάριο

Η «Ένωση» αναμένεται να κινηθεί για την απόκτηση μεσοεπιθετικού, μετά την επικείμενη πώληση του Ντέρεκ Κουτέσα.

Μάλιστα, οι «κιτρινόμαυροι» «τρέχουν» ώστε να προλάβουν το deadline για να δηλωθεί ο παίκτης στη λίστα της UEFA, ενόψει των αγώνων της League Phase του Champions League.

H AEK αναζητά έναν παίκτη με χαρακτηριστικά αντίστοιχα του Ζοάο Μάριο, δηλαδή έναν μεσοεπιθετικό που μπορεί να αγωνιστεί και στα δύο άκρα της επίθεσης, αλλά υπό προϋποθέσεις και πίσω από τον επιθετικό.

Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται προσπάθεια, ώστε αυτός ο παίκτης να είναι ο ίδιος ο Ζοάο Μάριο. Μάλιστα, τις τελευταίες ώρες έχουν ενταθεί οι προσπάθειες, ώστε ο ποδοσφαιριστής να πάρει την ελευθέρας του από την Μπεσίκτας.

Όπως έχουμε αναφέρει και παλαιότερα, βέβαια, η περίπτωση του Πορτογάλου είναι ιδιαίτερη κι είναι πιθανό, ακόμα κι αν δεν προλάβει τη διορία, η ΑΕΚ να κινηθεί για την απόκτηση του για τις εγχώριες διοργανώσεις.