Σοκαριστικά επεισόδια στην Ουρουγουάη (vid)

Αδιανόητα και σοκαριστικά επεισόδια έλαβαν χώρα στην αναμέτρηση της Ντανούμπιο με τη Μοντεβιδέο Σίτι, για τον Κύπελλο Ουρουγουάης.

Εξαγριωμένοι οπαδοί της Ντανούμπιο, φορώντας κουκούλες εισέβαλλαν στον αγωνιστικό χώρο στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης για να επιτεθούν στους ίδιους τους τους παίκτες, εξαιτίας της διαφαινόμενης ήττας της ομάδας τους με 2-0.

Η αγωνιστική κατηφόρα της Ντανούμπιο, το τελευταίο διάστημα, έχει δημιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήματα στον σύλλογο με τον κόσμο να είναι έτοιμος να… εκραγεί. Είναι χαρακτηριστικό πως η μερίδα οπαδών που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο κινήθηκε απειλητικά προς τους παίκτες, οι οποίοι έτρεχαν να ξεφύγουν από την οργή των οπαδών.

Ακολούθησαν καυγάδες και χειροδικίες (στη δίνη του κυκλώνα βρέθηκε ο γκολκίπερ της Ντανούμπιο, Κέβιν Μαρτίνες) από τη στιγμή που η αντίδραση της αστυνομίας ήταν αργοπορημένη, με τον διαιτητή να διακόπτει προσωρινά το ματς για τρία λεπτά και τελικά να σφυρίζει πρόωρα τη λήξη για να προστατεύσει τους αθλητές.