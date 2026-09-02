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Παναθηναϊκός: Αυτό είναι το plan B - Μεταγραφή χαφ σήμερα και Ουναΐ μέχρι 15 Σεπτέμβρη

Τα τελευταία δεδομένα για τον Αζεντίν Ουναΐ και το εναλλακτικό πλάνο που κερδίζει έδαφος στον Παναθηναϊκό.

Παναθηναϊκός: Αυτό είναι το plan B - Μεταγραφή χαφ σήμερα και Ουναΐ μέχρι 15 Σεπτέμβρη
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Το... θρίλερ με τη μεταγραφή χαφ στον Παναθηναϊκό φτάνει στην κορύφωσή του, με τους «πράσινους» να μετρούν αντίστροφα μέχρι τις 00:59, όταν και θα πρέπει να δηλώσουν την ευρωπαϊκή λίστα στην UEFA για τη League Phase του Conference League.

Σε πρώτο πλάνο παραμένει η περίπτωση του Αζεντίν Ουναΐ, με το Τριφύλλι να συνεχίζει πυρετωδώς τις διαπραγματεύσεις με την Τζιρόνα για να ολοκληρώσει άμεσα το deal.

Στον Παναθηναϊκό, ωστόσο, έχουν και εναλλακτικό πλάνο για να είναι έτοιμοι σε κάθε ενδεχόμενο.

Οι «πράσινοι» δουλεύουν ταυτόχρονα και μια δεύτερη περίπτωση χαφ και αν δεν δουν εξέλιξη μέσα στις επόμενες ώρες στην υπόθεση του Μαροκινού μέσου, θα προχωρήσουν στην απόκτησή του και θα τον δηλώσουν στην ευρωπαϊκή λίστα.

Ωστόσο, δεν θα εγκαταλειφθεί η προσπάθεια για επιστροφή του Αζεντίν Ουναΐ, με στόχο να ολοκληρωθεί η μεταγραφή μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, όταν και κλείνει το «παράθυρο» στην Ελλάδα.

Φυσικά, σε μια τέτοια περίπτωση ο Μαροκινός μέσος δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στα παιχνίδια της League Phase, αλλά θα μπορεί να ενισχύσει τους «πράσινους» στα νοκ άουτ ματς, εφόσον πάρουν την πρόκριση.

Όπως και να έχει, τα πάντα αναμένεται να ξεκαθαρίσουν μέσα στις επόμενες ώρες.

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