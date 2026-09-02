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ΑΕΚ: Οριστικό! Επιστρέφει ο Ζοάο Μάριο – Στην Αθήνα ο Πορτογάλος

Ο Ζοάο Μάριο επιστρέφει στην ΑΕΚ, καθώς η συμφωνία με την Μπεσίκτας είναι οριστική και ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός βρίσκεται ήδη στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη διαδικασία της μεταγραφής του.

ΑΕΚ: Οριστικό! Επιστρέφει ο Ζοάο Μάριο – Στην Αθήνα ο Πορτογάλος
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Η ΑΕΚ ολοκληρώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή που ο Μάρκο Νίκολιτς είχε ξεχωρίσει από την αρχή του καλοκαιριού για τη μεσοεπιθετική γραμμή. Ο Ζοάο Μάριο βρίσκεται στην Αθήνα, περνά από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες να υπογράψει το συμβόλαιό του με την Ένωση.

Η ΑΕΚ είχε ήδη δρομολογήσει την απόκτησή του, όπως είχε γίνει γνωστό νωρίτερα.

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν στην ΑΕΚ ως δανεικός και στη συνέχεια έμεινε ελεύθερος από την Μπεσίκτας. Οι διαδικασίες για την επιστροφή του στην Ένωση κινήθηκαν άμεσα και πλέον απομένουν οι τελευταίες λεπτομέρειες, πριν από την επίσημη ανακοίνωση.

Παράλληλα, ο Ζοάο Μάριο αναμένεται να συμπεριληφθεί στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ, η οποία κλείνει μετά τα μεσάνυχτα.

Την περασμένη σεζόν ο Πορτογάλος κατέγραψε 39 συμμετοχές με τη φανέλα της ΑΕΚ, σημειώνοντας έξι γκολ και μοιράζοντας τρεις ασίστ. Ανάμεσα στα έξι τέρματά του ήταν και εκείνο απέναντι στον Παναθηναϊκό, το οποίο έδωσε το πρωτάθλημα στην Ένωση.

Ο Νίκολιτς γνωρίζει καλά τον Ζοάο Μάριο και τον εκτιμά ιδιαίτερα, ενώ και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής γνωρίζει την ομάδα και το περιβάλλον της. Ως εκ τούτου, δεν θα χρειαστεί χρόνο προσαρμογής στην επιστροφή του στην ΑΕΚ.

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