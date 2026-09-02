Marca: «Στο ΝΒΑ ο Καλίφα Ντιόπ»

Αλλαγή σελίδας για τον Καλίφα Ντιόπ, ο οποίος όπως όλα δείχνουν θα συνεχίσει την καριέρα του στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα και πιο συγκεκριμένα με ρεπορτάζ της Marca, ο παίκτης της Μπασκόνια ετοιμάζει βαλίτσες για Αμερική και τους Κλίβλενατ Καβαλίερς.

Ο Σενεγαλέζος που είχε επιλεχθεί από την ομάδα του Κλίβελαντ το 2022 ως το νούμερο 39 του ντραφτ, έχει ήδη ταξιδέψει στην Αμερική όπου και θα πραγματοποιήσει ιατρικές εξετάσεις. Με το πέρας των εξετάσεων οι Καβαλίερς θα επιλέξουν εάν θέλουν να τον εντάξουν ή όχι στο ρόστερ τους.

Πέρυσι είχε στη EuroLeague κατά μέσο όρο 4 πόντους και 4.2 ριμπάουντ σε 28 αναμετρήσεις στις οποίες και αγωνίστηκε.