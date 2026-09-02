Το… ιδιαίτερο κατόρθωμα της ΑΕΚ με τον Κουτέσα - Το ποσό πώλησης του στη Σερβέτ

Ο Ντέρεκ Κουτέσα αποτελεί πλέον παρελθόν για την ΑΕΚ, καθώς η «Ένωση» έφτασε σε συμφωνία με την ελβετική ομάδα για την επιστροφή του ποδοσφαιριστή στην ομάδα της πατρίδας του.

Η συγκεκριμένη μετακίνηση έχει, πάντως, μία ιδιαίτερη παράμετρο. Η ΑΕΚ είχε αποκτήσει τον Κουτέσα το περασμένο καλοκαίρι ως ελεύθερο από τη Σερβέτ και, μόλις έναν χρόνο αργότερα, τον παραχωρεί ξανά στην ίδια ομάδα, αυτή τη φορά έναντι 2.000.000 ευρώ.

Ο Ελβετός είχε υπογράψει συμβόλαιο με την ΑΕΚ έως το 2028, ωστόσο δεν κατάφερε να βρεθεί ψηλά στις επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς. Έτσι, μετά από μία σεζόν στη Νέα Φιλαδέλφεια, επιστρέφει στην ομάδα από την οποία αποκτήθηκε, με τους «κιτρινόμαυρους» να βγαίνουν παράλληλα κερδισμένοι από την υπόθεση. Σημαντική ήταν και η συμβολή της ΑΕΚ στην ολοκλήρωση του deal, καθώς από την πλευρά της προχώρησε σε μείωση των απαιτήσεών της.

Ο Κουτέσα είχε αποκτηθεί πριν ολοκληρωθεί η περσινή σεζόν και αρχικά προοριζόταν για σημαντικό ρόλο στην ομάδα. Ωστόσο, υπό τις οδηγίες του Νίκολιτς εξελίχθηκε περισσότερο σε παίκτη που ερχόταν από τον πάγκο, έχοντας τον ρόλο του game changer. Παράλληλα, την περασμένη σεζόν είχε τη δική του συμβολή στις ευρωπαϊκές προσπάθειες της ΑΕΚ, καθώς βοήθησε στις προκρίσεις απέναντι στην Άντερλεχτ και τον Άρη Λεμεσού, ενώ είχε βρει δίχτυα και κόντρα στην Κραϊόβα.

Σε διαφορετικό αγωνιστικό πλαίσιο, όπως εκείνο του Ματίας Αλμέιδα, ο Κουτέσα θα είχε δεδομένα μεγαλύτερο και πιο βασικό ρόλο. Σε κάθε περίπτωση, ο διεθνής Ελβετός ήταν σωστός καθ' όλη τη διάρκεια της παρουσίας του στην ΑΕΚ και δεν δημιούργησε προβλήματα στα αποδυτήρια. Η προοπτική, όμως, να έχει για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν περιορισμένο χρόνο συμμετοχής έκανε δύσκολη την παραμονή του και έτσι ο Κουτέσα επιστρέφει στη Σερβέτ.

Συνολικά, με τη φανέλα της ΑΕΚ κατέγραψε 5 γκολ και 4 ασίστ σε 34 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.