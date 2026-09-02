Ολυμπιακός: Στο «στόχαστρο» ο Λέον Μπέιλι - Τα δεδομένα με Νους

Στο… κόκκινο κινούνται οι «μηχανές» του Ολυμπιακού τις τελευταίες ώρες προκειμένου να κλείσει ένα ακόμα… κενό που παρατηρείται στο ρόστερ και αφορά την απόκτηση ενός εξτρέμ που θα μπορέσει να προσφέρει σημαντικές λύσεις στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν… σκαλίσει την υπόθεση του Λέον Μπέιλι της Άστον Βίλα. Ο 29χρονος διεθνής άσος δεν υπολογίζεται από τον Ουνάι Έμερι στους «χωριάτες», με αποτέλεσμα να βρίσκεται στους υπό παραχώρηση ποδοσφαιριστές, αφού και το επόμενο καλοκαίρι ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του.

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Αυτή τη συνθήκη θέλει να εκμεταλλευτεί ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει συλλέξει πληροφορίες για τον Τζαμαϊκανό μεσοεπιθετικό, που την περσινή σεζόν «έγραψε» 30 συμμετοχές με την Άστον Βίλα, σ’ όλες τις διοργανώσεις. Πάντως, η αξία του υπολογίζεται στα 14.000.000 ευρώ.

Βέβαια, το όνομα του Λέον Μπέιλι δεν είναι το μοναδικό που… απασχολεί τους Πειραιώτες, αφού στην λίστα με τους εξτρέμ βρίσκεται και αυτό του Τιάγκο Νους. Ο άσος του ΟΦΗ ήταν από τους πρωταγωνιστές της ομάδας του στην περσινή σεζόν με την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας, ωστόσο, όλα θα εξαρτηθούν από τις επαφές που θα έχει ο Ολυμπιακός με τη διοίκηση των Κρητικών.