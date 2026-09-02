Ολυμπιακός: Το πρώτο μήνυμα Πουέρτα - «Να χτυπήσει η καρδιά μου στον ίδιο παλμό»

Ο Κολομβιανός μέσος αποτελεί και επίσημα παίκτη του Ολυμπιακού, μια και την Τετάρτη (02/09) οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν την ολοκλήρωση της μεταγραφής του από την Ράσινγκ Σανταντέρ.

Ο διεθνής ποδοσφαιριστής είχε φτάσει το μεσημέρι της Τρίτης (01/09) στην Αθήνα, αφού οι Πειραιώτες κατέβαλλαν την ρήτρα που υπήρχε στο συμβόλαιό του και ολοκληρώνοντας την πιο δαπανηρή μεταγραφή στο ελληνικό ποδόσφαιρο, με το ποσό να ανέρχεται στα 20.000.000 ευρώ.

Μάλιστα, λίγη ώρα μετά την επίσημη ανακοίνωσή του από τους «ερυθρόλευκους» ο Γκουστάβο Πουέρτα έστειλε το πρώτο του μήνυμα, τονίζοντας πως είναι έτοιμος να ακολουθήσει τον παλμό της ομάδας.

«Κάθε πόλη έχει τον δικό της παλμό. Το νιώθεις. Σε κάνει να ονειρεύεσαι. Να μην τα παρατάς ποτέ. Και στο τέλος να νικάς. Και τώρα ήρθε η ώρα η καρδιά μου να χτυπήσει στον ίδιο παλμό», ήταν τα λόγια του νέου παίκτη του Ολυμπιακού.