Ολυμπιακός: Πότε έρχεται ο Πουέρτα - Στα 20.000.000 ευρώ το deal

Κάτοικος… Πειραιά για λογαριασμό του Ολυμπιακού αναμένεται να γίνει και επίσημα τις επόμενες μέρες, ίσως και ώρες, ο Κολομβιανός μέσος. Ο Γκουστάβο Πουέρτα βρίσκεται… καθ’ οδόν για την Ελλάδα και την Αθήνα.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο διεθνής άσος αναμένεται να φτάσει στο «Ελ. Βενιζέλος» σε λίγες ώρες και συγκεκριμένα στις 16:30 και απομένουν μόνο τα… τυπικά για την ολοκλήρωση της μετακίνησής του στον ελληνικό σύλλογο.

Βλέπετε, ο Ολυμπιακός έχει ήδη καταβάλλει το ποσό των 16.000.000 ευρώ που προβλεπόταν στην ρήτρα που υπήρχε στο συμβόλαιό του με την Ράσινγκ Σανταντέρ, ενώ το deal θα φτάσει στα 20.000.000 ευρώ, με τον παίκτη να υπογράφει ένα ιδιαίτερα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο.