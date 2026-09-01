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Ολυμπιακός: Πρώτη για Πέντερσεν - Εκτός αποστολής ο Ροντινέι

Την πρώτη του παρουσία σε αποστολή του Ολυμπιακού κάνει ο Μάρκους Πέντερσεν, ο οποίος είναι μεταξύ των... εκλεκτών του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τον αγώνα του Κυπέλλου Ελλάδας με την ΑΕΛ. Αντίθετα, εκτός έμεινε ο Ροντινέι. 

Γιώργος Κυριακόπουλος

Ολυμπιακός: Πρώτη για Πέντερσεν - Εκτός αποστολής ο Ροντινέι
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Με νέα πρόσωπα και κάποιες σημαντικές απουσίες αναχωρεί η αποστολή του Ολυμπιακού για την Λάρισα ενόψει της «μάχης» της Τετάρτης (02/09) κόντρα στην ΑΕΛ για την 1η αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πήρε στην αποστολή για πρώτη φορά τον Μάρκους Πέντερσεν, ενώ ακόμα το «παρών» δίνουν οι Θανάσης Κουτσογούλας, Χρήστος Φίλης και Φάνης Μπακούλας από την ομάδα των Νέων.

Αντίθετα, εκτός πλάνων του Βάσκου τεχνικού έμεινε ο Ροντινέι, όπως και ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ που δεν υπολογίζεται αλλά και οι Στέφαν Ορτέγκα, Αγιούμπ Ελ Κααμπί, Λορένζο Πιρόλα, Λορένζο Σιπιόνι και Σαντιάγκο Έσε, ούτως ώστε να πάρουν τις πρώτες... ανάσες.

Συγκεκριμένα, στην αποστολή του Ολυμπιακού είναι οι: Πόποβιτς, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Κουτσογούλας, Φορτούνης, Σα, Μαρτίνς, Γκαρθία, Φρόιλερ, Μπακούλας, Τσικίνιο, Ρόκα, Φίλης, Μουζακίτης, Ζότα Σίλβα, Γκονζάλες, Κλέιτον.

https://www.instagram.com/p/DcvabbximVR/
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