Ολυμπιακός: Πλησιάζει στην Μπράουνσβαϊγκ ο Κουτσίδης

Αυτό τουλάχιστον αναφέρουν δημοσιεύματα από την Γερμανία, σύμφωνα με τα οποία, ο Ισίδωρος Κουτσίδης βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση της μετακίνησής του από τον Ολυμπιακό στην Άιντραχτ Μπράουνσβαϊγκ.

Ο 21χρονος κεντρικός αμυντικός βρίσκεται στο στόχαστρο της γερμανικής ομάδας, η οποία αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία, με τις δύο πλευρές να έχουν ήδη περάσει στο στάδιο των διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στη Γερμανία, οι συζητήσεις για την απόκτηση του Έλληνα στόπερ βρίσκονται σε προχωρημένο επίπεδο. Ο Κουτσίδης αναζητά έναν προορισμό που θα του δώσει τη δυνατότητα να έχει περισσότερο και πιο σταθερό χρόνο συμμετοχής, παίρνοντας περισσότερα παιχνίδια στα πόδια του.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει οριστική συμφωνία και η υπόθεση παραμένει ανοιχτή. Παράλληλα, δεν έχει ξεκαθαρίσει ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό, καθώς στο τραπέζι βρίσκεται τόσο το ενδεχόμενο δανεισμού όσο και κάποια διαφορετική φόρμουλα παραχώρησης.

Ο Κουτσίδης έχει συμβόλαιο με τους «ερυθρόλευκους» μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Το προηγούμενο διάστημα συμμετείχε στην προετοιμασία της ομάδας υπό τις οδηγίες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, παίρνοντας χρόνο συμμετοχής και στα φιλικά παιχνίδια.