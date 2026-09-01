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Ρεν: Πούλησε αμυντικό στην Άιντραχτ πριν το Europa League η αντίπαλος Ολυμπιακού και ΟΦΗ

Την ολοκλήρωση της μετακίνησης του Λιλιάν Μπρασιέ στην Άιντραχτ ανακοίνωσε και επίσημα η Ρεν.

Ρεν: Πούλησε αμυντικό στην Άιντραχτ πριν το Europa League η αντίπαλος Ολυμπιακού και ΟΦΗ
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Στην τελική… ευθεία βρίσκεται ο μεταγραφικός σχεδιασμός των ομάδων σ’ όλη την Ευρώπη και η Ρεν, αντίπαλος του Ολυμπιακού και του ΟΦΗ στην League Phase του Europa League, προχώρησε σε μία πώληση, λίγο πριν την εκπνοή της μεταγραφικής περιόδου του καλοκαιριού.

Συγκεκριμένα, η γαλλική ομάδα ολοκλήρωσε την παραχώρηση του Λιλιάν Μπρασιέ στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης και στην επίσημη ανακοίνωση τονίζεται πως ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός θα έχει την ευκαιρία για πρώτη φορά να παίξει στο εξωτερικό.

Ο 26χρονος άσος έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά… βήματα στην Ακαδημία της Ρεν, ενώ ακολούθησαν δανεισμοί σε Βαλεσιέν και Μπρεστ, ενώ στην τελευταία πήρε μεταγραφή το 2021. Τον Ιανουάριο του 2025 επέστρεψε στη Ρεν και πλέον ανήκει στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης.

Η Ρεν θα υποδεχθεί ΟΦΗ και Ολυμπιακό για την League Phase του Europa League. Το ματς με τους Κρητικούς θα διεξαχθεί στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής, την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου στις 22:00 και αυτό με τους «ερυθρόλευκους» θα γίνει στις 5 Νοεμβρίου στις 19:45 για την 4η αγωνιστική.

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