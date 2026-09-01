Πρεμιέρα στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας με αμέτρητες αγορές από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κάθε ημέρα προσφέρονται Super Eνισχυμένες Αποδόσεις για τους μεγάλους αγώνες στα καταστήματα Allwyn

Πρεμιέρα στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας με αμέτρητες αγορές από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
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Η League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας ξεκινάει αυτή την εβδομάδα με δυνατά παιχνίδια. Ξεχωρίζει το ζευγάρι του περσινού τελικού, ΠΑΟΚ-ΟΦΗ. Οι 2 φιναλίστ θα αναμετρηθούν και πάλι αύριο (22:15) στο γήπεδο της Τούμπας.

Το πρώτο ματς της League Phase διεξάγεται σήμερα (18:00) ανάμεσα στον Βόλο και την Καλαμάτα.

Αύριο, εκτός από τον αγώνα ΠΑΟΚ-ΟΦΗ, γίνονται και οι αναμετρήσεις Νέστος Χρυσούπολης-ΑΕΚ (17:00), Μαρκό-Κηφισιά (17:30), Λάρισα-Ολυμπιακός (20:00).

Η 1η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Πέμπτη, με τα παιχνίδια Πανσερραϊκός-Ατρόμητος (19:00) και Παναθηναϊκός-Νίκη Βόλου (21:00).

Το πρόγραμμα, στα μέσα της εβδομάδας, συμπεριλαμβάνει αγώνες των Κυπέλλων Ιταλίας και Γερμανίας. Την Πέμπτη διεξάγονται τα παιχνίδια της Ligue 1, Τουλούζ-Λιλ (21:45) και της La Liga, Ρεάλ Σοσιεδάδ-Θέλτα (22:00).

Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει αμέτρητες αγορές σε όλους τους αγώνες των Κυπέλλων, της La Liga και της Ligue 1.

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Κάθε ημέρα προσφέρονται Super Eνισχυμένες Αποδόσεις για τους μεγάλους αγώνες μεταξύ των οποίων:

Bόλος-Καλαμάτα (Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου, 18:00)

  • Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Over 3,5 γκολ

ΠΑΟΚ-ΟΦΗ (Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 22:15)

  • Ημίχρονο με τα περισσότερα γκολ- 1ο

Ρεάλ Σοσιεδάδ-Θέλτα (3 Σεπτεμβρίου, 22:00)

  • Σκορ Πολλαπλών Επιλογών (1-0, 2-0 ή 3-0)
  • Over 2.5 γκολ & Over 8.5 κόρνερ

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

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