Σαν σήμερα το έπος της Σαϊτάμα: Όταν η Ελλάδα ταπείνωσε την Αμερική!

Το συγκρότημα του Παναγιώτη Γιαννάκη επιβλήθηκε 101-95 των ΗΠΑ και έγραψε ιστορία, αφήνοντας όλο τον πλανήτη με το στόμα ανοιχτό!

Η είδηση έκανε το γύρο του κόσμου, με διθυραμβικά σχόλια για την ελληνική ομάδα, η οποία με τη μεγάλη επικράτησή της προκρίθηκε στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Ιαπωνίας, όπου όμως δεν κατάφερε να επιβληθεί της Ισπανίας, που κατέκτησε τον τίτλο.

Δεκάλεπτα: 14-20, 45-41, 77-65, 101-95.

Ελλάδα: Σπανούλης 22 (3), Κακιούζης 15 (1), Σχορτσιανίτης 14, Διαμαντίδης 12 (2), Φώτσης 9, Παπαδόπουλος 8, Ντικούδης 8, Παπαλουκάς 8 (12 ασίστ, 5 ριμπάουντ), Τσαρτσαρής 3 (1), Χατζηβρέττας 2, Βασιλόπουλος.

ΗΠΑ: Άντονι 27 (3), Ουέιντ 19 (1), Τζέιμς 17, Χάινριχ 12 (4), Χάουαρντ 10, Πολ 3, Μπος 3, Τζόνσον 3 (1), Μπάτιερ 1, Μπραντ.

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