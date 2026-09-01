Παναθηναϊκός: Ο Κάνγκουα έδειξε γιατί αποκτήθηκε - Πήρε φόρα ο «φονιάς» Ντέσερς

Ο Παναθηναϊκός με μία αρκετά πειστική εικόνα επικράτησε του Λεβαδειακού με 2-0 και ξεκίνησε ιδανικά τις υποχρεώσεις του στο πρωτάθλημα, με τους Ντέσερς και Κάνγκουα να κάνουν εξαιρετική εμφάνιση.

Η Λιβαδειά για ακόμα μία φορά ήταν... καταπράσινη και ο χαφ από τη Ζάμπια συστήθηκε με τον καλύτερο τρόπο στο κοινό του «τριφυλλιού», ενώ ο Νιγηριανός φορ συνέχισε να «ματώνει» τα αντίπαλα δίχτυα δείχνοντας πως βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση.

Μπορεί σε κάποια σημεία του αγώνα οι «πράσινοι» να προβλημάτισαν με την απόδοσή τους, όμως δικαίως έφτασαν στο τρίποντο και πρέπει στα επόμενα ματς να φτιάξουν την εικόνα τους, καθώς την Κυριακή έρχεται το μεγάλο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Ιδαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει και στον Βισέντε Ταμπόρδα, ο οποίος με το... γλυκό του δεξί πόδι δημιούργησε τα δύο γκολ της ομάδας του Τζέικομπ Νίστρουπ, ενώ ήταν εκείνος που ανέλαβε την εκτέλεση και στο κόρνερ που έφερε την κεφαλιά του Λιβάι Γκαρσία, το οποίο σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι.

Τα νούμερα του Κάνγκουα δείχνουν γιατί αποκτήθηκε

Ο Κάνγκουα συνδύασε το ντεμπούτο του με μία ιδιαίτερα θετική εμφάνιση, αφήνοντας υποσχέσεις για τη συνέχεια. Ο μέσος ξεχώρισε για την ένταση που έβγαλε στο παιχνίδι του, τα πολλά τρεξίματα και την πρόθεσή του να παίξει κάθετα, συμμετέχοντας ενεργά στη δημιουργία του παιχνιδιού.

Οι αριθμοί αποτυπώνουν σε μεγάλο βαθμό την επιδραστικότητά του. Κατέγραψε 79 ενέργειες, επίδοση που τον έφερε στη δεύτερη θέση της σχετικής κατηγορίας, πίσω μόνο από τον Καλάμπρια (88).

Παράλληλα, ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 52/59 επιτυχημένες πάσες, ενώ στο αντίπαλο μισό είχε 32/37 και στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου 15/18, δείχνοντας πως δεν περιορίστηκε σε ασφαλείς μεταβιβάσεις.

Στο ενεργητικό του πρόσθεσε ακόμη μία επιτυχημένη ντρίμπλα, δύο key passes και τρία κερδισμένα φάουλ, ενώ είχε και πέντε ανακτήσεις κατοχής, όντας ξανά δεύτερος πίσω από τον Καλάμπρια, που είχε έξι.

Προφανώς και ο μέσος από τη Ζάμπια με αυτά τα νούμερα δείχνει γιατί αποκτήθηκε από το «τριφύλλι» και για ποιον ρόλο τον προορίζει ο Νίστρουπ.

Ο Ντέσερς έχει πάρει... φωτιά

Υπάρχουν γκολ που απλώς προσθέτουν έναν αριθμό στον πίνακα του σκορ και υπάρχουν και εκείνα που έρχονται στο κατάλληλο timing. Ο Ντέσερς πέτυχε τέρμα που ανήκει στη δεύτερη κατηγορία στη Λιβαδειά, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά ότι εξελίσσεται σε σημαντικό σημείο αναφοράς για την επιθετική λειτουργία του Παναθηναϊκού.

Ο Νιγηριανός φορ δεν χρειάστηκε πολλές επαφές για να κάνει τη διαφορά. Βρήκε τον απαραίτητο χώρο στην περιοχή του Λεβαδειακού, κινήθηκε σωστά και με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0, σε ένα χρονικό σημείο όπου οι «πράσινοι» είχαν χάσει μέρος της έντασης που παρουσίασαν νωρίτερα.

Το γκολ δεν ήταν, πάντως, η μοναδική του επιθετική συνεισφορά. Ο Ντέσερς βρέθηκε σε τρεις ακόμη περιπτώσεις κοντά σε ένα δεύτερο τέρμα, δείχνοντας ότι πλέον συμμετέχει με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στις φάσεις και αρχίζει να αποκτά σταθερή παρουσία στα αντίπαλα καρέ.

Για τον Παναθηναϊκό, αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό στοιχείο. Ο Ντέσερς δεν χρειάζεται πλέον χρόνο για να προσαρμοστεί, ενώ είναι απόλυτα υγιής και αρχίζει να προσφέρει αυτό που περιμένει κάθε σύνολο από τον βασικό του επιθετικό. Γκολ, απειλή και αποτελεσματικότητα.

Όσο λοιπόν ο Νιγηριανός βρίσκει ρυθμό, τόσο θα μεγαλώνει η αίσθηση πως το «τριφύλλι» έχει βρει έναν φορ που αναμφίβολα μπορεί να σηκώσει το βάρος στο σκοράρισμα.