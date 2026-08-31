Μεσογειακοί Αγώνες: Ιστορικό ασημένιο μετάλλιο για την Εθνική Ανδρών στο χάντμπολ

Ιστορική επιτυχία για την Εθνική χάντμπολ ανδρών στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντα, παρά την ήττα με 31-29 από την Αίγυπτο στον τελικό της διοργάνωσης.

Μεσογειακοί Αγώνες: Ιστορικό ασημένιο μετάλλιο για την Εθνική Ανδρών στο χάντμπολ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ελλάδα κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο, το οποίο είναι το πρώτο στην ιστορία του ελληνικού χάντμπολ σε Μεσογειακούς Αγώνες.

Οι διεθνείς έφτασαν πολύ κοντά ακόμη και στην κορυφή, καθώς διεκδίκησαν τη νίκη μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα ενός τελικού που κρίθηκε οριστικά στην εκπνοή.

Πρώτος σκόρερ για την Ελλάδα ήταν ο Στάθης με οκτώ γκολ, ενώ έξι σημείωσε ο Τζίμπουλας. Η Εθνική ολοκλήρωσε τον αγώνα με 29 γκολ σε 45 προσπάθειες, την ώρα που η Αίγυπτος είχε 31 στις 46.

COMMENTS
LATEST NEWS
23:59 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Δύσκολη νίκη για Άρσεναλ - Αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο ο Τζόλης

23:53 ΣΠΟΡ

Μεσογειακοί Αγώνες: Ιστορικό ασημένιο μετάλλιο για την Εθνική Ανδρών στο χάντμπολ

23:47 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Στροφή στον ΟΦΗ και ερωτηματικό με Χατζηδιάκο

23:41 MUNDOBASKET

Προκριματικά MundoBasket 2027: Νίκες για Γεωργία και Ουκρανία - Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής

23:38 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Τέλος ο Ουναΐ για τον Άγιαξ - Καραδοκεί το «τριφύλλι»

23:17 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο «φονιάς» Παυλίδης δεν σταματά να σκοράρει: Έφτασε ήδη τα 11 γκολ! (vid)

23:15 OPINION

Ο κόσμος έστησε πάρτι και ο Παναθηναϊκός μπήκε με νίκη στο πρωτάθλημα και κόντρα στον Βεργέτη

23:10 MUNDOBASKET

Μπριθουέλα: «Εσκεμμένα κακή η διαιτησία, οφείλει να εξετάσει τις φάσεις η FIBA»

22:59 MUNDOBASKET

Προκριματικά MundoBasket 2027: Η Σερβία πήρε μεγάλο «διπλό» στην Ιταλία με κορυφαίο τον Αβράμοβιτς

22:50 ΜΠΑΣΚΕΤ

«Ο Φεντορίτσεφ οδήγησε τη Μονακό στην κατάρρευση»

22:43 MUNDOBASKET

Ντόρσεϊ: «Αγαπάω αυτή τη χώρα, θα είμαι εδώ και στα επόμενα παιχνίδια»

22:23 MUNDOBASKET

Καλάθης: «Τιμή μου να παίζω στην Εθνική, "πέθαινα" στο παρκέ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας