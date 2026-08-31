Μεσογειακοί Αγώνες: Ιστορικό ασημένιο μετάλλιο για την Εθνική Ανδρών στο χάντμπολ

Η Ελλάδα κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο, το οποίο είναι το πρώτο στην ιστορία του ελληνικού χάντμπολ σε Μεσογειακούς Αγώνες.

Οι διεθνείς έφτασαν πολύ κοντά ακόμη και στην κορυφή, καθώς διεκδίκησαν τη νίκη μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα ενός τελικού που κρίθηκε οριστικά στην εκπνοή.

Πρώτος σκόρερ για την Ελλάδα ήταν ο Στάθης με οκτώ γκολ, ενώ έξι σημείωσε ο Τζίμπουλας. Η Εθνική ολοκλήρωσε τον αγώνα με 29 γκολ σε 45 προσπάθειες, την ώρα που η Αίγυπτος είχε 31 στις 46.