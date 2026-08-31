· Άρσεναλ

Premier League: Δύσκολη νίκη για Άρσεναλ - Αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο ο Τζόλης

Πέρασαν από την έδρα της Άστον Βίλα επικρατώντας με 1-0 οι «κανονιέρηδες».

Premier League: Δύσκολη νίκη για Άρσεναλ - Αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο ο Τζόλης
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με το απόλυτο των βαθμών συνεχίζει η Άρσεναλ στη νέα Premier League, καθώς πέρασε νικηφόρα και από το «Villa Park», επικρατώντας 1-0 της Άστον Βίλα στο τελευταίο παιχνίδι της 2ης αγωνιστικής.

Οι πρωταθλητές Αγγλίας έγιναν έτσι η τέταρτη ομάδα του πρωταθλήματος που πανηγυρίζει δύο νίκες στα ισάριθμα πρώτα παιχνίδια της και επιβεβαίωσαν από νωρίς πως και φέτος θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ο Χρήστος Τζόλης πήρε ξανά φανέλα βασικού, καταγράφοντας δεύτερη διαδοχική παρουσία στο αρχικό σχήμα του Μικέλ Αρτέτα. Ωστόσο, ο Έλληνας διεθνής εξτρέμ αντικαταστάθηκε με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, όταν τη θέση του πήρε ο Έζε.

Η λύση για τους «κανονιέρηδες» ήρθε στο 59ο λεπτό, όταν ο Σάκα βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα και διαμόρφωσε το 0-1. Η Άστον Βίλα προσπάθησε στη συνέχεια να αντιδράσει και να επιστρέψει στο παιχνίδι, όμως δεν κατάφερε να βρει το γκολ της ισοφάρισης.

Έτσι, η ομάδα του Ουνάι Έμερι έφυγε από την 2η αγωνιστική χωρίς βαθμό, την ώρα που η Άρσεναλ πανηγύρισε ένα ακόμη σημαντικό «διπλό» και διατήρησε το απόλυτο στο ξεκίνημα της σεζόν.

COMMENTS
LATEST NEWS
23:59 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Δύσκολη νίκη για Άρσεναλ - Αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο ο Τζόλης

23:53 ΣΠΟΡ

Μεσογειακοί Αγώνες: Ιστορικό ασημένιο μετάλλιο για την Εθνική Ανδρών στο χάντμπολ

23:47 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Στροφή στον ΟΦΗ και ερωτηματικό με Χατζηδιάκο

23:41 MUNDOBASKET

Προκριματικά MundoBasket 2027: Νίκες για Γεωργία και Ουκρανία - Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής

23:38 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Τέλος ο Ουναΐ για τον Άγιαξ - Καραδοκεί το «τριφύλλι»

23:17 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο «φονιάς» Παυλίδης δεν σταματά να σκοράρει: Έφτασε ήδη τα 11 γκολ! (vid)

23:15 OPINION

Ο κόσμος έστησε πάρτι και ο Παναθηναϊκός μπήκε με νίκη στο πρωτάθλημα και κόντρα στον Βεργέτη

23:10 MUNDOBASKET

Μπριθουέλα: «Εσκεμμένα κακή η διαιτησία, οφείλει να εξετάσει τις φάσεις η FIBA»

22:59 MUNDOBASKET

Προκριματικά MundoBasket 2027: Η Σερβία πήρε μεγάλο «διπλό» στην Ιταλία με κορυφαίο τον Αβράμοβιτς

22:50 ΜΠΑΣΚΕΤ

«Ο Φεντορίτσεφ οδήγησε τη Μονακό στην κατάρρευση»

22:43 MUNDOBASKET

Ντόρσεϊ: «Αγαπάω αυτή τη χώρα, θα είμαι εδώ και στα επόμενα παιχνίδια»

22:23 MUNDOBASKET

Καλάθης: «Τιμή μου να παίζω στην Εθνική, "πέθαινα" στο παρκέ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας