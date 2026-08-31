Premier League: Δύσκολη νίκη για Άρσεναλ - Αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο ο Τζόλης

Με το απόλυτο των βαθμών συνεχίζει η Άρσεναλ στη νέα Premier League, καθώς πέρασε νικηφόρα και από το «Villa Park», επικρατώντας 1-0 της Άστον Βίλα στο τελευταίο παιχνίδι της 2ης αγωνιστικής.

Οι πρωταθλητές Αγγλίας έγιναν έτσι η τέταρτη ομάδα του πρωταθλήματος που πανηγυρίζει δύο νίκες στα ισάριθμα πρώτα παιχνίδια της και επιβεβαίωσαν από νωρίς πως και φέτος θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ο Χρήστος Τζόλης πήρε ξανά φανέλα βασικού, καταγράφοντας δεύτερη διαδοχική παρουσία στο αρχικό σχήμα του Μικέλ Αρτέτα. Ωστόσο, ο Έλληνας διεθνής εξτρέμ αντικαταστάθηκε με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, όταν τη θέση του πήρε ο Έζε.

Η λύση για τους «κανονιέρηδες» ήρθε στο 59ο λεπτό, όταν ο Σάκα βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα και διαμόρφωσε το 0-1. Η Άστον Βίλα προσπάθησε στη συνέχεια να αντιδράσει και να επιστρέψει στο παιχνίδι, όμως δεν κατάφερε να βρει το γκολ της ισοφάρισης.

Έτσι, η ομάδα του Ουνάι Έμερι έφυγε από την 2η αγωνιστική χωρίς βαθμό, την ώρα που η Άρσεναλ πανηγύρισε ένα ακόμη σημαντικό «διπλό» και διατήρησε το απόλυτο στο ξεκίνημα της σεζόν.