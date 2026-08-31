Προκριματικά MundoBasket 2027: Η Σερβία πήρε μεγάλο «διπλό» στην Ιταλία με κορυφαίο τον Αβράμοβιτς

Το 2/2 στο «παράθυρο» του Αυγούστου έκανε η Σερβία, επικρατώντας με 76-64 της Ιταλίας στο Πεζάρο για τη δεύτερη αγωνιστική της Β’ φάσης των προκριματικών του MundoBasket 2027.

Το σύνολο του Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς βελτίωσε το ρεκόρ του στον όμιλο, φτάνοντας στο 6-2 και μένοντας μόνη δεύτερη πίσω από την Τουρκία του Εργκίν Αταμάν.

Σε πολύ καλή βραδιά για τους Σέρβους ήταν ο Αλέκσα Αβράμοβιτς με 20 πόντους αλλά και ο Μάρκο Γκούντουριτς με 19, ενώ στον αντίποδα 23 πόντους πέτυχε ο Νικο Μάνιον, όντας ο πρώτος σκόρερ για τη χώρα του. Στο 5-3 «έπεσε» η Ιταλία.

Τα δεκάλεπτα: 19-20, 31-40, 54-57, 76-64