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Προκριματικά MundoBasket 2027: Η Σερβία πήρε μεγάλο «διπλό» στην Ιταλία με κορυφαίο τον Αβράμοβιτς

Με ένα ξέσπασμα στο 4ο δεκάλεπτο, η Σερβία επικράτησε με 76-64 της Ιταλίας για τα προκριματικά του MundoBasket 2027. Κορυφαίος για την ομάδα του Αλιμπίγιεβιτς ο Αλέκσα Αβράμοβιτς.

Προκριματικά MundoBasket 2027: Η Σερβία πήρε μεγάλο «διπλό» στην Ιταλία με κορυφαίο τον Αβράμοβιτς
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Το 2/2 στο «παράθυρο» του Αυγούστου έκανε η Σερβία, επικρατώντας με 76-64 της Ιταλίας στο Πεζάρο για τη δεύτερη αγωνιστική της Β’ φάσης των προκριματικών του MundoBasket 2027.

Το σύνολο του Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς βελτίωσε το ρεκόρ του στον όμιλο, φτάνοντας στο 6-2 και μένοντας μόνη δεύτερη πίσω από την Τουρκία του Εργκίν Αταμάν.

Σε πολύ καλή βραδιά για τους Σέρβους ήταν ο Αλέκσα Αβράμοβιτς με 20 πόντους αλλά και ο Μάρκο Γκούντουριτς με 19, ενώ στον αντίποδα 23 πόντους πέτυχε ο Νικο Μάνιον, όντας ο πρώτος σκόρερ για τη χώρα του. Στο 5-3 «έπεσε» η Ιταλία.

Τα δεκάλεπτα: 19-20, 31-40, 54-57, 76-64

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