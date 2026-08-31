Ο κόσμος έστησε πάρτι και ο Παναθηναϊκός μπήκε με νίκη στο πρωτάθλημα και κόντρα στον Βεργέτη

Καλά αρχίσαμε το πρωτάθλημα. Πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού και ο Βεργέτης πήγε να τινάξει το ματς στον αέρα. Στο 75 μπροστά στα μάτια του ο Συμελίδης πάτησε άσχημα τον Κάνγκουα και δεν έδωσε την κόκκινη. Απλά ένα φάουλ έδωσε. Ευτυχώς, που ο Πουλικίδης στο VAR τον φώναξε και τον ανάγκασε να αλλάξει την απόφαση του και να μην πάμε σε ένα χοντρό λάθος σε βάρος του Παναθηναϊκού. Σε όλο το ματς ο Βεργέτης γέμισε με ανύπαρκτες κίτρινες τον Αντίνο, τον Κοντούρη, τον Καμαρά και δεν έβγαλε κάρτες από την άλλη στον Λιάγκα και στον Κωστή για πατήματα στον Τετέι, που τον έπαιζαν συνέχεια με τα χέρια.

Παρόλο το μπλόκο, που πήγε να βάλει στην Λιβαδειά ο Βεργέτης η ομάδα του Νίστρουπ νίκησε με πειστική εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο, ένα προβληματικό 20λεπτο στο δεύτερο, αλλά καλό τελείωμα στο παιχνίδι. Στο πρώτο ημίχρονο το 0-1 είναι πλασματικό και θα έπρεπε η ομάδα να βάλει τρία γκολ και να έχει καθαρίσει τη νίκη. Εκανε πολλές φάσεις με συνδυαστικό ποδόσφαιρο και παιχνίδι από τον άξονα και τα άκρα.Πρωταγωνιστής ήταν ο Κάνγκουα, που με το καλημέρα έδειξε, ότι θα κάνει την διαφορά. Ενα οκτάρι που καταπίνει χιλιόμετρα στο γήπεδο, παίζει κάθετα, αλλάζει κατεύθυνση για πλάκα και δεν πιάνεται μόλις βάλει το τούρμπο και φύγει μπροστά. Ο Παναθηναϊκός βρήκε έναν παικταρά, που θα του αλλάξει την μεσαία γραμμή.

Ο Ντέσερς έδειξε για άλλη μία φορά, ότι είναι σκόρερ. Με κεφαλιά σκόραρε, έκανε το 0-2 και εκεί τελείωσε το παιχνίδι. Μπήκε αλλαγή και πάλι έδωσε γκολ και νίκη στην ομάδα του, όπως στην Σόφια και στο Κράλοβε, που έδωσε προκρίσεις. Φονιάς ο Νιγηριανός, αν έχει υγεία φέτος θα βάλει τα γκολ, που δεν έβαλε πέρυσι.

Ο Ντε Φράι ηγετικός στην άμυνα, καθάρισε όλες τις σέντρες, ήταν καλός και ψηλά και χαμηλά. Βοήθησε και στην δημιουργία.

O Tαμπόρδα με τα χτυπήματα του έδωσε δύο γκολ. Το ένα από κόρνερ, το άλλο από εκτέλεση φάουλ. Το ένα το έβαλε ο Κωστή σε βάρος της ομάδας του, το άλλο το κάρφωσε ο Ντέσερς.

Εξαιρετικός ο Πένια στις δύο φάσεις, που χρειάστηκε έκανε αυτό, που έπρεπε, ενώ με τις πάσες του βοήθησε πολύ στην δημιουργία.

Καλή και η διαχείρηση και οι αλλαγές του Νίστρουπ στο δεύτερο ημίχρονο. Ολοι ήταν σε καλή βραδιά. Η ομάδα από εδώ και πέρα θα βελτιώνεται και το μόνο που θέλει τώρα στην αρχή είναι τα αποτελέσματα.

Ο κόσμος για άλλη μία φορά ήταν συγκλονιστικός, πήγαν 3000 Δευτεριάτικα στην Λιβαδειά και έσπρωξαν την ομάδα στη νίκη