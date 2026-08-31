Ντόρσεϊ: «Αγαπάω αυτή τη χώρα, θα είμαι εδώ και στα επόμενα παιχνίδια»

Πρωταγωνιστής στη νίκη της Εθνικής ομάδας κόντρα στην Ισπανία στην παράταση ήταν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Ο γκαρντ του Ολυμπιακού ήταν καθοριστικός στην αναμέτρηση με τη «ρόχα», σημειώνοντας 29 πόντους, κάνοντας παράλληλα νέο ρεκόρ καριέρας.

Στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι, ο ομογενής γκαρντ δεσμέυτηκε πως θα δώσει το «παρών» στα παιχνίδια του επόμενου παραθύρου, ενώ παράλληλα εξέφρασε την αγάπη του προς την Ελλάδα.

Αναλυτικά όσα είπε στην ΕΡΤ

«Αγαπώ αυτή τη χώρα, την έχω ερωτευτεί. Έχουμε περηφάνια. Από μικρό παιδί αγάπησα τη χώρα, τους ανθρώπους. Είναι απίθανο συναίσθημα. Βάλαμε τα κορμιά μας και μείναμε ζωντανοί.

Είναι στιγμές στο τέλος, που θέλω να είμαι μέσα. Η Ισπανία πάντα πολεμάει και παλεύει, έχουν μεγάλο ταλέντο. Ο Σεν-Σουπερί είναι πολύ καλός παίκτης και σκληρός. Μού έκανε trash talking, αλλά δεν του απαντούσα. Παίζουν με το ισπανικό στυλ και μου αρέσει. Είναι μαχητική ομάδα».

«Ήταν ένα από τα καλύτερά μου παιχνίδια με την Ελλάδα.Ήμουν ήρεμος, δεν ένιωθα ένταση πριν το ματς. Προσαρμόζεσαι πάντα στο παιχνίδι. Όλα έχουν να κάνουν με τη δουλειά που κάνεις. Δε μου αρέσει η αρνητικότητα, μας αρέσει η αγάπη του κόσμου και η θετικότητα».

«Είμαι εδώ, θέλω να είμαι εδώ στα επόμενα παιχνίδια. Ανυπομονώ. Αν είμαι υγιής θα είμαι εδώ και τον Νοέμβριο. Σημαίνει πολλά να είσαι στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ήρθαμε από το Ευρωμπάσκετ και θέλουμε να είμαστε και εκεί».