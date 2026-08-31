Μπριθουέλα: «Εσκεμμένα κακή η διαιτησία, οφείλει να εξετάσει τις φάσεις η FIBA»

«Κεραυνούς» για τη διαιτητική τριάδα μετά την ήττα της Ισπανίας στην παράταση από την Ελλάδα στο Telekom Center Athens εξαπέλυσε ο Ντάριο Μπριθουέλα, κάνοντας λόγο για εσκεμμένα κακές αποφάσεις και ζητώντας την άμεση παρέμβαση της FIBA.

Σε δηλώσεις του μετά το παιχνίδι, ο Ισπανός γκαρντ, εμφανώς απογοητευμένος από το αποτέλεσμα μετά τη μεγάλη προσπάθεια της ομάδας του, δεν κρατήθηκε και επιτέθηκε ανοιχτά στους ρέφερι του αγώνα.

«Το να χάνεις είναι πάντα επίπονο, όμως σήμερα, μετά από τέτοια προσπάθεια, είναι ακόμα δυσκολότερο. Ξέραμε σε τι έδρα ερχόμασταν, αλλά η διαιτησία ήταν εσκεμμένα κακή. Αυτή είναι η FIBA και οφείλει να το εξετάσει. Όποιος διαιτητής ορίζεται σε ένα τέτοιο παιχνίδι πρέπει να διαθέτει τον επαγγελματισμό να σφυρίξει στο ΟΑΚΑ. Τους ζητούσαμε εξηγήσεις για τις φάσεις και δεν είχαν καν απαντήσεις να δώσουν», τόνισε χαρακτηριστικά ο Ισπανός γκαρντ.

«Στο βίντεο του γηπέδου φαίνεται ξεκάθαρα πως ο Αντάι βρήκε τον Αντετοκούνμπο στον ώμο και όχι στο πρόσωπο. Κι όμως, πήγαν στο VAR και έδωσαν αντιαθλητικό. Λίγο μετά, σε μια πολύ πιο φανερή περίπτωση πάνω στον Πάρα, αρνήθηκαν καν να κάνουν επανέλεγχο γιατί γνώριζαν πως θα έπρεπε να σφυρίξουν αντιαθλητικό. Δεν φταίει η Ελλάδα γι' αυτό, η FIBA πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της».

«Δεν μας επέτρεψαν ούτε καν να υπογράψουμε το φύλλο αγώνα για να κάνουμε ένσταση! Μας είπαν πως καθυστερήσαμε, αλλά αναρωτιέμαι πόσος χρόνος μας δίνεται όταν οι διαιτητές φεύγουν τρέχοντας για τα αποδυτήρια;».