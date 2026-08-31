· Ελλάδα · Ισπανία

Μπριθουέλα: «Εσκεμμένα κακή η διαιτησία, οφείλει να εξετάσει τις φάσεις η FIBA»

Σε δηλώσεις του μετά το παιχνίδι με την Εθνική, ο γκαρντ της Ισπανίας, Ντάριο Μπριθουέλα εξέφρασε τα παράπονά του για τις διαιτητικές αποφάσεις που κατά την άποψή του καθόρισαν την έκβαση του αγώνα.

Μπριθουέλα: «Εσκεμμένα κακή η διαιτησία, οφείλει να εξετάσει τις φάσεις η FIBA»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Κεραυνούς» για τη διαιτητική τριάδα μετά την ήττα της Ισπανίας στην παράταση από την Ελλάδα στο Telekom Center Athens εξαπέλυσε ο Ντάριο Μπριθουέλα, κάνοντας λόγο για εσκεμμένα κακές αποφάσεις και ζητώντας την άμεση παρέμβαση της FIBA.

Σε δηλώσεις του μετά το παιχνίδι, ο Ισπανός γκαρντ, εμφανώς απογοητευμένος από το αποτέλεσμα μετά τη μεγάλη προσπάθεια της ομάδας του, δεν κρατήθηκε και επιτέθηκε ανοιχτά στους ρέφερι του αγώνα.

«Το να χάνεις είναι πάντα επίπονο, όμως σήμερα, μετά από τέτοια προσπάθεια, είναι ακόμα δυσκολότερο. Ξέραμε σε τι έδρα ερχόμασταν, αλλά η διαιτησία ήταν εσκεμμένα κακή. Αυτή είναι η FIBA και οφείλει να το εξετάσει. Όποιος διαιτητής ορίζεται σε ένα τέτοιο παιχνίδι πρέπει να διαθέτει τον επαγγελματισμό να σφυρίξει στο ΟΑΚΑ. Τους ζητούσαμε εξηγήσεις για τις φάσεις και δεν είχαν καν απαντήσεις να δώσουν», τόνισε χαρακτηριστικά ο Ισπανός γκαρντ.

«Στο βίντεο του γηπέδου φαίνεται ξεκάθαρα πως ο Αντάι βρήκε τον Αντετοκούνμπο στον ώμο και όχι στο πρόσωπο. Κι όμως, πήγαν στο VAR και έδωσαν αντιαθλητικό. Λίγο μετά, σε μια πολύ πιο φανερή περίπτωση πάνω στον Πάρα, αρνήθηκαν καν να κάνουν επανέλεγχο γιατί γνώριζαν πως θα έπρεπε να σφυρίξουν αντιαθλητικό. Δεν φταίει η Ελλάδα γι' αυτό, η FIBA πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της».

«Δεν μας επέτρεψαν ούτε καν να υπογράψουμε το φύλλο αγώνα για να κάνουμε ένσταση! Μας είπαν πως καθυστερήσαμε, αλλά αναρωτιέμαι πόσος χρόνος μας δίνεται όταν οι διαιτητές φεύγουν τρέχοντας για τα αποδυτήρια;».

COMMENTS
LATEST NEWS
23:59 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Δύσκολη νίκη για Άρσεναλ - Αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο ο Τζόλης

23:53 ΣΠΟΡ

Μεσογειακοί Αγώνες: Ιστορικό ασημένιο μετάλλιο για την Εθνική Ανδρών στο χάντμπολ

23:47 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Στροφή στον ΟΦΗ και ερωτηματικό με Χατζηδιάκο

23:41 MUNDOBASKET

Προκριματικά MundoBasket 2027: Νίκες για Γεωργία και Ουκρανία - Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής

23:38 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Τέλος ο Ουναΐ για τον Άγιαξ - Καραδοκεί το «τριφύλλι»

23:17 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο «φονιάς» Παυλίδης δεν σταματά να σκοράρει: Έφτασε ήδη τα 11 γκολ! (vid)

23:15 OPINION

Ο κόσμος έστησε πάρτι και ο Παναθηναϊκός μπήκε με νίκη στο πρωτάθλημα και κόντρα στον Βεργέτη

23:10 MUNDOBASKET

Μπριθουέλα: «Εσκεμμένα κακή η διαιτησία, οφείλει να εξετάσει τις φάσεις η FIBA»

22:59 MUNDOBASKET

Προκριματικά MundoBasket 2027: Η Σερβία πήρε μεγάλο «διπλό» στην Ιταλία με κορυφαίο τον Αβράμοβιτς

22:50 ΜΠΑΣΚΕΤ

«Ο Φεντορίτσεφ οδήγησε τη Μονακό στην κατάρρευση»

22:43 MUNDOBASKET

Ντόρσεϊ: «Αγαπάω αυτή τη χώρα, θα είμαι εδώ και στα επόμενα παιχνίδια»

22:23 MUNDOBASKET

Καλάθης: «Τιμή μου να παίζω στην Εθνική, "πέθαινα" στο παρκέ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας