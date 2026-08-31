Δεν έχει σταματημό ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος συνεχίζει να φορτώνει τα αντίπαλα δίχτυα και να πραγματοποιεί εντυπωσιακό ξεκίνημα στη νέα σεζόν με τη φανέλα της Μπενφίκα.

Ο Έλληνας επιθετικός χτύπησε ξανά απέναντι στην Εστορίλ, εκμεταλλευόμενος την αδράνεια που επικράτησε στην αντίπαλη περιοχή. Αφού έγινε κάτοχος της μπάλας, κινήθηκε άμεσα και με ψύχραιμο τελείωμα έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία, προσθέτοντας ακόμη ένα τέρμα στο ενεργητικό του.

Με αυτό το γκολ, ο Παυλίδης έφτασε πλέον τα 11 τέρματα μέσα στη φετινή αγωνιστική περίοδο, ενώ έχει καταγράψει και δύο ασίστ. Και όλα αυτά πριν ολοκληρωθεί καν ο Αύγουστος, σε έναν απολογισμό που αποτυπώνει με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο διεθνής φορ.