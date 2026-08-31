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Παναθηναϊκός: Τέλος ο Ουναΐ για τον Άγιαξ - Καραδοκεί το «τριφύλλι»

Θετικά για τους «πράσινους» φαίνεται ότι είναι τα νέα από την Ολλανδία για τον Μαροκινό μέσο.

Θανάσης Μαργαρίτης

Παναθηναϊκός: Τέλος ο Ουναΐ για τον Άγιαξ - Καραδοκεί το «τριφύλλι»
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Για άλλη μια φορά φαίνεται ότι δημιουργούνται νέα δεδομένα στην υπόθεση του Αζεντίν Ουναΐ, καθώς η προοπτική μετακίνησής του στον Άγιαξ φαίνεται να απομακρύνεται.

Η προσπάθεια του ολλανδικού συλλόγου να αποκτήσει τον Μαροκινό μέσο δεν έχει οδηγήσει μέχρι στιγμής σε συμφωνία με τη Τζιρόνα και όπως μεταδίδουν στην Ολλανδία έχει «χαλάσει» οριστικά η μετακίνησή του.

Ο «Αίαντας» είχε δείξει εδώ και καιρό έντονο ενδιαφέρον για τον 24χρονο χαφ, ο οποίος από την πλευρά του έβλεπε θετικά το ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στο Άμστερνταμ. Μάλιστα, οι επαφές είχαν προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό ώστε να γίνεται λόγος για συμφωνία μεταξύ του ποδοσφαιριστή και του Άγιαξ.

Σημαντικός παράγοντας στην επιθυμία του ολλανδικού συλλόγου να προχωρήσει τη συγκεκριμένη μεταγραφή ήταν και ο Μίτσελ Σάντσεθ. Ο Ισπανός προπονητής είχε συνεργαστεί με τον Ουναΐ στη Χιρόνα και γνωρίζει από πρώτο χέρι τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του, γεγονός που τον έκανε να επιθυμεί την προσθήκη του στο ρόστερ.

Το πρόβλημα, όμως, εντοπίζεται στο οικονομικό σκέλος. Άγιαξ και Τζιρόνα δεν έχουν καταφέρει να συμφωνήσουν στους όρους της μεταγραφής και όσο δεν βρίσκεται λύση, το ενδεχόμενο να προχωρήσει το deal γίνεται ολοένα και πιο αβέβαιο.

Η εξέλιξη αυτή βοηθάει ακόμα περισσότερο τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει ως προτεραιότητα την ένταξη του Μαροκινού στο ρόστερ του.

Ο 26χρονος χαφ έχει ήδη αφήσει θετικό αποτύπωμα με τη φανέλα του «τριφυλλιού» και στον Παναθηναϊκό γνωρίζουν πολύ καλά τι μπορεί να προσφέρει στην ομάδα.

Το ενδιαφέρον του Άγιαξ είχε περιπλέξει σημαντικά την κατάσταση, όμως η δυσκολία στις διαπραγματεύσεις με τη Τζιρόνα βάζει πλέον ακόμα πιο γερά τους «πράσινους» στο παιχνίδι της απόκτησής του.

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