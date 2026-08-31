Προκριματικά MundoBasket 2027: Νίκες για Γεωργία και Ουκρανία - Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής
Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής ομάδας, μετά τις νίκες από Γεωργία και Ουκρανία επί της Πορτογαλίας και Μαυροβουνίου αντίστοιχα.
Νέα δεδομένα στον όμιλο της Εθνικής Ελλάδας διαμορφώνουν οι νίκες της Γεωργίας (98-90 την Πορτογαλία) και της Ουκρανίας (98-89 το Μαυροβούνιο), με τη «γαλανόλευκη» μετά τη σπουδαία επικράτηση επί της Ισπανίας στην παράταση να παραμένει ζωντανή στη μάχη για το MundoBasket 2027.
Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, μετά τη νίκη επί της Ισπανίας βρίσκεται στο 4-4 και γνωρίζει πως τα περιθώρια λάθους είναι μηδαμινά, καθώς στόχος είναι η κατάληψη μιας εκ των πρώτων τριών προνομιούχων θέσεων που οδηγούν στην τελική φάση.
Τα σενάρια πρόκρισης
Το απόλυτο (4/4): Αν η Εθνική κάνει το 4/4 στα εναπομείναντα παιχνίδια, φτάνει στο 8-4 και σφραγίζει μαθηματικά την πρόκριση στην τελική φάση της Ντόχα χωρίς να εξαρτάται από κανέναν.
Το 3/4: Με τρεις νίκες στα τέσσερα τελευταία ματς, η «Γαλανόλευκη» θα κλείσει τη φάση με ρεκόρ 7-5, το οποίο της δίνει τεράστιες πιθανότητες να βρεθεί στην πρώτη τριάδα.
Το... θαύμα του 2/4: Σε περίπτωση που η Ελλάδα κάνει ρεκόρ 2-2, το τελικό 6-6 καθιστά την υπόθεση πρόκριση εξαιρετικά επισφαλή, αφήνοντας την τύχη της σε ακραίους συνδυασμούς αποτελεσμάτων και ισοβαθμίες.
Η βαθμολογία του ομίλου
1. Ουκρανία 6-2
2. Ισπανία 5-3
3. Γεωργία 5-3
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4. Πορτογαλία 4-4
5. Ελλάδα 4-4
6. Μαυροβούνιο 4-4
Το πρόγραμμα των 4 τελευταίων αγώνων
- 26/11: Γεωργία – Ελλάδα (Εκτός)
- 29/11: Ισπανία – Ελλάδα (Εκτός)
- 26/02: Ελλάδα – Ουκρανία (Εντός)
- 01/03: Ελλάδα – Γεωργία (Εντός)