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Προκριματικά MundoBasket 2027: Νίκες για Γεωργία και Ουκρανία - Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής

Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής ομάδας, μετά τις νίκες από Γεωργία και Ουκρανία επί της Πορτογαλίας και Μαυροβουνίου αντίστοιχα.

Προκριματικά MundoBasket 2027: Νίκες για Γεωργία και Ουκρανία - Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής
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Νέα δεδομένα στον όμιλο της Εθνικής Ελλάδας διαμορφώνουν οι νίκες της Γεωργίας (98-90 την Πορτογαλία) και της Ουκρανίας (98-89 το Μαυροβούνιο), με τη «γαλανόλευκη» μετά τη σπουδαία επικράτηση επί της Ισπανίας στην παράταση να παραμένει ζωντανή στη μάχη για το MundoBasket 2027.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, μετά τη νίκη επί της Ισπανίας βρίσκεται στο 4-4 και γνωρίζει πως τα περιθώρια λάθους είναι μηδαμινά, καθώς στόχος είναι η κατάληψη μιας εκ των πρώτων τριών προνομιούχων θέσεων που οδηγούν στην τελική φάση.

Τα σενάρια πρόκρισης

Το απόλυτο (4/4): Αν η Εθνική κάνει το 4/4 στα εναπομείναντα παιχνίδια, φτάνει στο 8-4 και σφραγίζει μαθηματικά την πρόκριση στην τελική φάση της Ντόχα χωρίς να εξαρτάται από κανέναν.

Το 3/4: Με τρεις νίκες στα τέσσερα τελευταία ματς, η «Γαλανόλευκη» θα κλείσει τη φάση με ρεκόρ 7-5, το οποίο της δίνει τεράστιες πιθανότητες να βρεθεί στην πρώτη τριάδα.

Το... θαύμα του 2/4: Σε περίπτωση που η Ελλάδα κάνει ρεκόρ 2-2, το τελικό 6-6 καθιστά την υπόθεση πρόκριση εξαιρετικά επισφαλή, αφήνοντας την τύχη της σε ακραίους συνδυασμούς αποτελεσμάτων και ισοβαθμίες.

Η βαθμολογία του ομίλου

1. Ουκρανία 6-2

2. Ισπανία 5-3

3. Γεωργία 5-3

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4. Πορτογαλία 4-4

5. Ελλάδα 4-4

6. Μαυροβούνιο 4-4

Το πρόγραμμα των 4 τελευταίων αγώνων

  • 26/11: Γεωργία – Ελλάδα (Εκτός)
  • 29/11: Ισπανία – Ελλάδα (Εκτός)
  • 26/02: Ελλάδα – Ουκρανία (Εντός)
  • 01/03: Ελλάδα – Γεωργία (Εντός)
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