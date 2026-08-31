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ΠΑΟΚ: Στροφή στον ΟΦΗ και ερωτηματικό με Χατζηδιάκο

O Αλέσιο Λίσι όλα δείχνουν πως δεν θα υπολογίζει στον Παντελή Χατζηδιάκο.

ΠΑΟΚ: Στροφή στον ΟΦΗ και ερωτηματικό με Χατζηδιάκο
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Στον ΠΑΟΚ έχουν ήδη αφήσει πίσω τους το διπλό στο Περιστέρι απέναντι στον Ατρόμητο και πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» υποδέχεται τον ΟΦΗ στην Τούμπα την Τετάρτη (2/9, 22:15), σε ένα παιχνίδι που έχει και χαρακτήρα άτυπης ρεβάνς για τον περσινό τελικό της διοργάνωσης.

Οι Κρητικοί είχαν πανηγυρίσει τότε τη νίκη με 3-2 στην παράταση και οι Θεσσαλονικείς θέλουν αυτή τη φορά να πάρουν το αίμα τους πίσω, ξεκινώντας με το δεξί τις υποχρεώσεις τους στον θεσμό.

Σε αγωνιστικό επίπεδο, ο Αλέσιο Λίσι αναμένεται να στερηθεί τις υπηρεσίες του Παντελή Χατζηδιάκου. Ο διεθνής στόπερ αποχώρησε στο ημίχρονο της αναμέτρησης με τον Ατρόμητο, καθώς αισθάνθηκε ενοχλήσεις στη γάμπα, με τον Γιάννη Μιχαηλίδη να παίρνει τη θέση του. Η κατάστασή του θα ξεκαθαρίσει μετά τις εξετάσεις στις οποίες θα υποβληθεί την Τρίτη (1/9).

Από την άλλη, οι Σουαλιό Μεϊτέ και Γιάννης Σαρρής συνεχίζουν το πρόγραμμα αποκατάστασης που ακολουθούν, ενώ ατομικά προπονήθηκαν οι Κίριλ Ντεσπόντοφ και Μαντί Καμαρά. Οι δύο τελευταίοι έκαναν πρόγραμμα στο γήπεδο, με τον Βούλγαρο να περιλαμβάνει και τρέξιμο στην προπόνησή του.

Η προετοιμασία για την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ θα συνεχιστεί την Τρίτη, με την προπόνηση του ΠΑΟΚ στη Νέα Μεσημβρία να είναι προγραμματισμένη για τις 17:30.

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